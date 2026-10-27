istanbul'da iki ilçede düzenlenen operasyonda 44 kilo 399 gram uyuşturucu ele geçirildi

istanbul narkotik ekiplerinin operasyonu:

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube ile iş birliği halinde Bağcılar ve Şişli ilçelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında dün bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Baskınlar, Bağcılar'da iki ikamet ve bir iş yerine; Şişli'de ise bir araç ile ikamete yönelik olarak yapıldı. Operasyonlarda toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilen maddeler ve malzemeler:

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır ve üretim aşamasındaki çok sayıda madde ile ekipman ele geçirildi. Çıkarılanlar arasında 12 kilogram mermer tozuna emdirilmiş metamfetamin, 8 kilo 700 gram sıvı metamfetamin, 1 kilo 100 gram kristal metamfetamin, 22 kilo 588,46 gram skunk ve 11,31 gram kokain yer aldı. Ayrıca 34 kilogram kimyasal katkı maddesi, imalatta kullanılan çeşitli materyaller, 2 öğütücü makine, 3 hassas terazi ile toplam 51 bin 260 lira nakit ele geçirildi.

ele geçirilen silahlar ve takip süreçleri:

Operasyon kapsamında ayrıca bir ruhsatsız tabanca ile iki şarjör, bu silahlara ait 32 mermi ve bir pompalı tüfek bulundu. Emniyete götürülen şüphelilerden birinin hakkında 27 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Toplamda 44 kilo 399 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İşlemleri tamamlanan zanlıların adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 44 kilo 399 gram uyuşturucu madde ele geçirildi