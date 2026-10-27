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Samsun'da bir ilk: 17 yaşındaki gencin kunduracı göğsü nuss ile kapalı ameliyatla düzeltildi

Samsun Şehir Hastanesi'nde ilk kez uygulanan NUSS kapalı ameliyatıyla 17 yaşındaki Selçuk Avcı'nın doğuştan gelen göğüs çöküklüğü iki barla onarıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Samsun'da bir ilk: 17 yaşındaki gencin kunduracı göğsü nuss ile kapalı ameliyatla düzeltildi

Operasyon ve kullanılan yöntem:

Samsun Şehir Hastanesi'nde halk arasında "kunduracı göğsü" olarak bilinen pektus ekskavatum, kapalı cerrahi teknik olan NUSS prosedürü ile düzeltildi. Ameliyatı Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Gürz ve Göğüs Cerrahisi Kliniği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Necmiye Gül Temel gerçekleştirdi. Operasyonda göğüs kafesinin normal formuna kavuşturulması için hastanın göğsüne iki çelik alaşımlı bar yerleştirildi; bu barların yaklaşık 2,5-3 yıl sonra çıkarılması planlanıyor.

Hastanın değerlendirilmesi ve iyileşme:

17 yaşındaki Selçuk Avcı polikliniğe göğüs kafesindeki belirgin çöküklük şikâyetiyle başvurdu. Yapılan muayene ve değerlendirmede deformitenin ileri düzeyde olduğu tespit edildi ve kapalı yöntem tercih edildi. Doktorlar, kapalı cerrahinin açık ameliyatlara kıyasla iyileşme süresini kısalttığını, hastaların daha hızlı normal yaşantılarına dönebildiklerini belirtiyor. Selçuk Avcı ameliyatın iyi geçtiğini ve şu an kendisini iyi hissettiğini ifade etti.

Bölgesel görülme ve tedavi kriterleri:

Doç. Dr. Gürz, pektus ekskavatumun özellikle 12-17 yaş arasında daha sık görüldüğünü ve Karadeniz Bölgesi'nde yaygınlık gösterdiğini vurguladı; hastalığın her 300 doğumda bir görülme sıklığına işaret edildi. Tedavilerin çoğunlukla kozmetik amaçlı yapıldığını ancak bazı hastalarda çabuk yorulma, çarpıntı ve göğüs ağrısı gibi fonksiyonel şikâyetlerin de olabildiği belirtildi. Samsun Şehir Hastanesi'nde NUSS prosedürünün ilk kez uygulanması, hastane yönetiminin malzeme teminindeki desteğiyle mümkün oldu ve ekip bu yöntemi önümüzdeki dönemde de sunmayı planlıyor.

SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ’NDE HALK ARASINDA &quot;KUNDURACI GÖĞSÜ&quot; OLARAK BİLİNEN DOĞUŞTAN GÖĞÜS KAFESİ...

SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ’NDE HALK ARASINDA "KUNDURACI GÖĞSÜ" OLARAK BİLİNEN DOĞUŞTAN GÖĞÜS KAFESİ ÇÖKÜKLÜĞÜ, KAPALI AMELİYAT YÖNTEMİYLE DÜZELTİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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