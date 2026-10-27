Suşehri'nde bakım aracı devrildi: üç orman personeli yaralandı

suşehri'de meydana gelen kaza:

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait seyyar tamir bakım aracı, sürücü C.K. yönetimindeki 28 AAJ 883 plakalı araçla Suşehri-Sivas karayolu Karalar Köyü Aydınlar mezrası yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

yaralıların müdahalesi ve nakli:

İhbar üzerine olay yerine giden Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü C.K. ile araçta bulunan H.Ö. ve F.K.'yı araç içinden çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

sağlık durumu ve soruşturma:

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS'IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE, GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT SEYYAR TAMİR BAKIM ARACI DEVRİLDİ. KAZADA 3 PERSONEL YARALANDI.