Dolar 49,7812 +0,01%
Euro 55,5595 -0,17%
Bist 11.151,03 -0,01%
Altın Gram 6.518,20 +0,85%
EUR/USD 1,1148 -0,28%
Brent Petrol 109,43 -1,18%
--°

Karadeniz'de palamut bolluğu ekosistem kaygılarını gündeme taşıdı

Karadeniz'deki rekor palamut bolluğu balıkçılara kazanç sağlarken, hamsi ve istavrit yavrularına yönelik baskı nedeniyle geleceğe dair kaygıları büyüttü.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:59

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 16:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Karadeniz'de palamut bolluğu ekosistem kaygılarını gündeme taşıdı

Karadeniz'de palamut bolluğunun kısa görünümü

Bu sezon Karadeniz'de beklenenden fazla palamut avı hem balıkçılar için kazanç hem de bölge deniz yaşamı için yeni tartışma konusu oldu. Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, palamut sürülerinin olağan göç rotalarının dışında doğuya doğru hareket ettiğini ve bolluğun tarihsel nitelikte olduğunu söyledi. Arslan, palamutun bu yıl "yumurtasının tuttuğunu" ve mevcut koşullar sürdüğü sürece avcılığın aralık ayına kadar devam edebileceğini belirtti.

palamut bolluğunun kısa vadeli etkileri:

Arslan, palamutun balıkçılara anlık bereket getirdiğini vurgularken ekosistem dengesi konusunda uyarıda bulundu. Palamutun beslenme davranışı gereği hamsi ve istavrit yavrularını yemesi, gelecek yıllarda bu türlerin av miktarlarında düşüşe yol açabilir. Bu yıl hamsi üretiminin bir miktar olabileceğini ancak ilerleyen yıllarda Karadeniz hamsisi bulmanın zorlaşabileceğini ifade etti.

uzun vadeli riskler ve öneriler:

Kooperatif başkanı, palamutun hamsi ve istavrit bulunmadığında besin zincirinde başka türlere yönelebileceğine dikkat çekti. Bu durumun mezgit ve barbun gibi türleri de etkileyebileceğini söyledi ve mevcut bolluğun sürdürülebilir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Arslan, "Palamudun avlanması, bu balığın tutulması lazım. Çünkü palamut hamsi ve istavritle besleniyor. Hamsiyi bulamazsa başka balık türlerine yönelecek" sözleriyle alınması gereken önlemleri özetledi.

Balıkçılar açısından kısa vadede süren bolluk ekonomik rahatlama sağlarken, su ürünleri yönetimi ve kooperatiflerin birlikte çalışmasıyla palamut avcılığının planlanması gerektiği öne çıkıyor. Hava koşullarının uygun olduğu sürece avın devam edebileceği bilgisi, önümüzdeki aylarda hem pazar arzı hem de türlerin popülasyon dinamikleri açısından izlemeyi zorunlu kılıyor.

PİRAZİZ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ BAŞKANI HAMDİ ARSLAN, PALAMUTUN BEKLENENDEN ÇOK DAHA FAZLA...

PİRAZİZ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ BAŞKANI HAMDİ ARSLAN, PALAMUTUN BEKLENENDEN ÇOK DAHA FAZLA OLDUĞUNU BELİRTEREK, BU BALIK TÜRÜNÜN HAMSİ VE İSTAVRİT YAVRULARIYLA BESLENMESİNİN ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA AV MİKTARLARINI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum'da ibadethaneler için kapsamlı temizlik seferberliği
images

Sis gece trafiğini sekteye uğrattı, görüş 30 metreye kadar düştü
images

Görev başında: Köksal Aras yağıştan etkilenen mahallelerde inceleme yaptı
images

Alanya sahillerinde mavi bayrak hazırlığı başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te sabah baskını: nitelikli yağma iddiasıyla 8 kişi yakalandı

Çambeyli'de ahşap ev alevleri itfaiyenin müdahalesiyle durduruldu

İnternet tuzağı: Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu

Ev sahibi Alanya'da gol şovu: Serenity Alanya Belediyespor son 16'da

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı