Karadeniz'de palamut bolluğu ekosistem kaygılarını gündeme taşıdı

Karadeniz'de palamut bolluğunun kısa görünümü

Bu sezon Karadeniz'de beklenenden fazla palamut avı hem balıkçılar için kazanç hem de bölge deniz yaşamı için yeni tartışma konusu oldu. Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, palamut sürülerinin olağan göç rotalarının dışında doğuya doğru hareket ettiğini ve bolluğun tarihsel nitelikte olduğunu söyledi. Arslan, palamutun bu yıl "yumurtasının tuttuğunu" ve mevcut koşullar sürdüğü sürece avcılığın aralık ayına kadar devam edebileceğini belirtti.

palamut bolluğunun kısa vadeli etkileri:

Arslan, palamutun balıkçılara anlık bereket getirdiğini vurgularken ekosistem dengesi konusunda uyarıda bulundu. Palamutun beslenme davranışı gereği hamsi ve istavrit yavrularını yemesi, gelecek yıllarda bu türlerin av miktarlarında düşüşe yol açabilir. Bu yıl hamsi üretiminin bir miktar olabileceğini ancak ilerleyen yıllarda Karadeniz hamsisi bulmanın zorlaşabileceğini ifade etti.

uzun vadeli riskler ve öneriler:

Kooperatif başkanı, palamutun hamsi ve istavrit bulunmadığında besin zincirinde başka türlere yönelebileceğine dikkat çekti. Bu durumun mezgit ve barbun gibi türleri de etkileyebileceğini söyledi ve mevcut bolluğun sürdürülebilir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Arslan, "Palamudun avlanması, bu balığın tutulması lazım. Çünkü palamut hamsi ve istavritle besleniyor. Hamsiyi bulamazsa başka balık türlerine yönelecek" sözleriyle alınması gereken önlemleri özetledi.

Balıkçılar açısından kısa vadede süren bolluk ekonomik rahatlama sağlarken, su ürünleri yönetimi ve kooperatiflerin birlikte çalışmasıyla palamut avcılığının planlanması gerektiği öne çıkıyor. Hava koşullarının uygun olduğu sürece avın devam edebileceği bilgisi, önümüzdeki aylarda hem pazar arzı hem de türlerin popülasyon dinamikleri açısından izlemeyi zorunlu kılıyor.

PİRAZİZ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ BAŞKANI HAMDİ ARSLAN, PALAMUTUN BEKLENENDEN ÇOK DAHA FAZLA OLDUĞUNU BELİRTEREK, BU BALIK TÜRÜNÜN HAMSİ VE İSTAVRİT YAVRULARIYLA BESLENMESİNİN ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA AV MİKTARLARINI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.