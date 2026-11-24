Ziyaret detayları:

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Yusuf Sefi ile il başkan yardımcılarından oluşan heyet, Kuluncak ilçesini ziyaret etti. Heyetin programı kapsamında Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ve MHP Kuluncak İlçe Başkanı Cahit Aslan ile bir araya gelindi.

Görüşmelerde ele alınan konular:

Toplantıda ilçede yürütülen belediye çalışmaları, devam eden hizmetler ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Taraflar, yürütülen işlerin ilerleyişi hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunarak öncelikli ihtiyaçlar ve önümüzdeki dönem için atılabilecek adımları değerlendirdiler.

Görüşme sırasında, yerel yönetim ile teşkilatlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Heyet ve yetkililer, projelerin hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için ortak çalışma ve istişareye yönelik mutabakat sağladı.

Birlik vurgusu ve teşekkürler:

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Yusuf Sefi ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Cengiz, ilçe genelinde sürdürülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında verimli istişarelerde bulunduklarını söyleyerek, birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.

MHP Kuluncak İlçe Başkanı Cahit Aslan da ziyaretten ötürü teşekkür ederek, Kuluncak İlçe Başkanlığı olarak birlik ve beraberlik içerisinde, yorulmadan ülkücü harekete hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti. Aslan, Ülkü Ocaklarının Türk gençliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti ve teşkilatın yarım asrı aşan geçmişine atıfta bulunarak ülküdaşlık hukuku, dayanışma ve birlik ruhununun korunması gerektiğini vurguladı.

Toplantı, tarafların karşılıklı iyi niyet ve işbirliği mesajlarıyla son buldu; ilçe düzeyinde yürütülecek çalışmalar için istişarelerin süreceği bildirildi.

ÜLKÜ OCAKLARI MALATYA İL BAŞKANI YUSUF SEFİ’DEN KULUNCAK’A ZİYARET