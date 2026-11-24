Kartepe'de site otoparkı ve kazan dairesi yağıştan etkilendi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur, Zeray Forum Anatolia sitesinde otopark alanında birikintilere ve kazan dairesine su girişine neden oldu. Yağışın ardından park halindeki araçlar çevreleyen suyla karşılaştı ve bazı bölümlerde su seviyesi yükseldi.

oluş şekli:

Sitede çekilen görüntülere göre yoğun yağış sonrası otoparkta biriken yağmur suyu, bodrum seviyesindeki alanlara doğru yayıldı ve kazan dairesi içine sızdı. O anları gören site sakinleri, suyun hızla yayıldığını ve kısa sürede alanları etkilediğini belirtti.

neden ve olası etkiler:

Olayın nedenine ilişkin olarak, iddialarda dilatasyon işlemlerinin tamamlanmamasının suyun tahliyesini engellediği öne sürülüyor. Bu tür bir durum, otoparktaki araçlara ve mekanik sistemlerin bulunduğu kazan dairesine zarar verme riski taşıyor; özellikle elektrik-elektronik ekipman ve ısıtma sistemleri açısından etki oluşturabilir.

Site yönetimi veya ilgili teknik ekiplerin yapılacak tespitlerle tahliye yollarını ve dilatasyon uygulamalarını gözden geçirmesi gerektiği belirtilebilir. Görgü tanıklarının aktardıkları, bölgedeki altyapı ve drenaj düzenlemelerinin incelenmesini gündeme getiriyor.

Olay sırasında kaydedilen görüntüler, bölgedeki yoğun yağışın kısa sürede yerleşim alanlarını nasıl etkileyebileceğini gösterdi; site sakinleri yaşananlara şaşkınlıkla tanıklık etti.

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE BULUNAN BİR SİTENİN OTOPARKINI VE KAZAN DAİRESİNİ SU BASTI. SULARIN GELDİĞİ ANLARI GÖREN SİTE SAKİNLERİ ŞAŞKINA DÖNDÜ.