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İstanbul'da organize kaçak tütün ağı çökertildi: 23 milyonluk ürün ele geçirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 23 milyon TL olan kaçak tütün ürünleri ve 12 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İstanbul'da organize kaçak tütün ağı çökertildi: 23 milyonluk ürün ele geçirildi

İstanbul’da yürütülen operasyonun genel çerçevesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada organize kaçak tütün dağıtım ağına yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar, kaçakçılıkla mücadele kapsamında piyasa denetimlerini ve izleme çalışmalarını takiben planlandı.

ele geçirilen ürünler ve miktarlar:

Beş ayrı operasyonda ele geçirilen kaçak tütün mamulleri ve ekipmanlar arasında piyasa değeri yaklaşık 23 milyon TL olan; 1 milyon 403 bin 360 dolu makaron, 330 bin boş makaron, 3 ton 109 kilogram kıyılmış tütün, 29 bin 172 sigara sarma kağıdı, 7 bin boş sigara kutusu, bin 482 paket gümrük kaçağı sigara, 236 kilogram nargile tütünü, 73 elektronik sigara ve nargile cihazı, ayrıca 1 kompresör, 2 sigara sarma makinesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 604 bin 100 lira bulundu.

soruşturmanın seyri ve gözaltılar:

Operasyon kapsamında dağıtım yapmak suretiyle haksız kazanç elde ettiği ve devleti vergi kaybına uğrattığı değerlendirilen kişilerin tespitine yönelik çalışmalar genişletildi. Bu sabah düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 18 adrese ve 6 araca operasyon düzenlendi; sonuçta 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçak tütün mamullerine el konulmasının ardından, gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatın sürdüğü, ele geçirilen materyallerin incelenmeye devam ettiği bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında sorumluların tespiti ve dağıtım ağının çökertilmesine yönelik adımların devam edeceğini açıkladı.

İstanbul’da tütün kaçakçılığı operasyonu: 23 milyon değerinde kaçak ürün ele...

İstanbul’da tütün kaçakçılığı operasyonu: 23 milyon değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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