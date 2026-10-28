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Otobüste halıyı kapıdan fırlatan sürücü toplu taşımada gerginlik yarattı

Gaziemir'de belediye otobüsünde halı taşınması yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü; sürücünün halıyı dışarı fırlatması yolcuların tepkisini çekti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Otobüste halıyı kapıdan fırlatan sürücü toplu taşımada gerginlik yarattı

Olayın özeti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Gaziemir Belediyesi önü Önder Caddesi üzerinde seyir halindeki bir belediye otobüsünde, iddiaya göre halı taşınması yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay anı, otobüsteki yolcular tarafından dikkatle izlendi.

Olayın gelişimi:

Görgü tanımlarına göre tartışma büyüyünce sürücü aracı durdurdu, arkaya doğru ilerleyip yolcuya ait halıyı kapıdan dışarı fırlattı. Bu hareket sonrası otobüsteki bazı yolcular sürücünün davranışına itiraz ederek tepki gösterdi.

Görüntüler ve yolcu tepkisi:

Yaşanan kargaşa anları bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tartışmanın kısa sürede alevlendiği ve diğer yolcuların tepkili olduğu görülüyor; olayın ardından yaşanan gelişmelere ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

BELEDİYE OTOBÜSÜNDE YOLCU İLE ŞOFÖR ARASINDA HALI NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. ...

BELEDİYE OTOBÜSÜNDE YOLCU İLE ŞOFÖR ARASINDA HALI NEDENİYLE ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. YAŞANAN KARGAŞA ANLARI BİR YOLCUNUN CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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