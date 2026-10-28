Trabzon'da 5 aylık takiple gerçekleştirilen operasyonda 45 şüpheli yakalandı

Operasyonun yürütülüşü:

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) kapsamında beş ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şafak vakti uygulamaya konuldu. Eş zamanlı baskınlar, Trabzon merkez ve yedi ilçedeki 44 adrese düzenlendi; hedefteki isimlerden 45 şüpheli gözaltına alındı.

Kapsam ve destek birimleri:

Operasyonda toplam 325 emniyet personeli görev aldı. Operasyonu 5 Özel Harekat Timi, 2 insansız hava aracı (İHA) ve 4 narkotik madde arama köpeği destekledi. Çalışma, CMK'nın 134, 135 ve 140 maddeleri kapsamında yürütülen teknik ve fiziki tedbirlerin sonucunda planlandı ve icra edildi.

Ele geçirilen maddeler ve imalathaneler:

Adreslerde ve soruşturma sürecinde yapılan aramalarda, uyuşturucu ticaretine ait depo ve imalathanelerde çok sayıda ham madde ve hazır uyuşturucu bulundu. Ele geçirilenler arasında sentetik kannabinoid ham maddesi, sentetik ecza, kubar esrar, skunk, metamfetamin ve sıvı metamfetamin, kokain, bonzai, Hint keneviri bitkisi, toz esrar ve afyon sakızı yer aldı.

Uzmanlar, ele geçirilen ham maddelerin piyasaya sürülmesinin engellenmesinin, daha geniş bir dağıtım ağının çökertilmesine neden olduğunu ve bölgedeki uyuşturucu ticaretine önemli darbe vurulduğunu belirtti.

Silah, ekipman ve mali deliller:

Aramalarda ayrıca organize suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi. Bunlar arasında 7 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait toplam 245 adet çeşitli çaplarda fişek, 4 hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yönelik 18 düzenek, 200 adet gümrük kaçağı boş makaron ile makaron doldurma aparatı bulundu. Operasyon kapsamında ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit paraya el konuldu.

Gözaltına alınan 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

TRABZON EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 5 AYDIR TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLEN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBİN ARDINDAN, ŞAFAK VAKTİ 44 ADRESE EŞ ZAMANLI DEV OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İHA VE ÖZEL HAREKAT TİMLERİNİN DE DESTEK VERDİĞİ OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 45 ŞÜPHELİNİN EV VE İŞ YERLERİNDE ADETA CEPHANELİK VE UYUŞTURUCU İMALATHANESİ ORTAYA ÇIKARILDI.