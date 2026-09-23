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İstanbul'da sağanak etkisini sürdürürken Beyoğlu, Karaköy ve Beşiktaş'ta zor anlar

İstanbul'da dün akşam başlayan sağanak sabah saatlerinde de sürdü; Beyoğlu, Karaköy ve Beşiktaş'ta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Aslı Han

İstanbul'da sağanak etkisini sürdürürken Beyoğlu, Karaköy ve Beşiktaş'ta zor anlar

İstanbul'da sağanak etkisi:

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

Yağmur zaman zaman etkisini artırırken, Beyoğlu, Karaköy ve Beşiktaş'ta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sokakta bulunanlar aniden bastıran yağış nedeniyle korunacak yer aradı.

Kentin ulaşım ve günlük yaşamına etkileri:

Sabah saatlerinde bazı noktalarda su birikintileri ve kısa süreli aksaklıklar görüldü; toplu taşıma ve özel araç kullananların dikkatli olması gerekiyor.

Yağışın kent genelinde gün içinde devam etmesi bekleniyor, bu nedenle yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor ve olası su birikintilerine karşı uyarıyor.

İSTANBUL&#039;DA DÜN AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLAYAN SAĞANAK YAĞIŞ SABAH SAATLERİNDE DE...

İSTANBUL'DA DÜN AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLAYAN SAĞANAK YAĞIŞ SABAH SAATLERİNDE DE SÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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