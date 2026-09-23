İstanbul'da sağanak etkisini sürdürürken Beyoğlu, Karaköy ve Beşiktaş'ta zor anlar

İstanbul'da sağanak etkisi:

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

Yağmur zaman zaman etkisini artırırken, Beyoğlu, Karaköy ve Beşiktaş'ta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sokakta bulunanlar aniden bastıran yağış nedeniyle korunacak yer aradı.

Kentin ulaşım ve günlük yaşamına etkileri:

Sabah saatlerinde bazı noktalarda su birikintileri ve kısa süreli aksaklıklar görüldü; toplu taşıma ve özel araç kullananların dikkatli olması gerekiyor.

Yağışın kent genelinde gün içinde devam etmesi bekleniyor, bu nedenle yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor ve olası su birikintilerine karşı uyarıyor.

İSTANBUL'DA DÜN AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLAYAN SAĞANAK YAĞIŞ SABAH SAATLERİNDE DE SÜRÜYOR.