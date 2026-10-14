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İstanbul'da sağanak sonrası sokaklar ve yollar su altında kaldı

İstanbul'da kuzey ve orta ilçelerde metrekareye 50–95 kg yağış ölçüldü; birçok noktada su baskınları oldu, yollar kapandı ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İstanbul'da sağanak sonrası sokaklar ve yollar su altında kaldı

Yoğun yağış İstanbul hayatını etkiledi

İstanbul genelinde Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemlerin etkisiyle salı sabah saatleri itibarıyla başlayan sağanak, kentin özellikle kuzey ve orta kesimlerinde önemli etkiler yarattı. İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi AKOM verilerine göre bazı ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarları dikkat çekti.

Yağış miktarları ve etki alanı:

AKOM verileri, Boğaz çevresi ile Avrupa yakasının kuzey ve orta kesimlerinde yer alan ilçelerde metrekareye 50 ila 95 kilogram arasında yağış kaydedildiğini gösteriyor. Bu kapsamda öne çıkan ilçeler Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Büyükçekmece olarak listelendi. Diğer ilçelerde ise metrekareye 10 ila 40 kilogram yağış ölçüldü.

Vatandaşların yaşadığı zorluklar:

Yoğun sağanak nedeniyle şehirde birçok noktada su baskınları görüldü; bazı alt geçitler ve yollar adeta göle döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yolların kapandığı alanlarda araçlar mahsur kaldı. Esenyurt'ta bir kadının suda sürüklenmesi olayında vatandaşların müdahalesi sonucu ölümden dönüldü. Ayrıca bir motosikletlinin suya batma anı kameraya yansıdı ve yaşanan güçlükler görüntülere yansıdı.

Meteorolojik uyarı ve rüzgar beklentisi:

Yetkililer, gün boyu Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Küçükçekmece çevrelerinde kuvvetli sağanak geçişlerinin devam edebileceğini bildirdi. Yağışlarla birlikte rüzgarın da aralıklı hamlelerle yer yer 50-80 km/s hızında kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Vatandaşlara ani su baskınları ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

İlgili birimler, hızla müdahale ekiplerini yönlendirirken sürücüler ve yayalar için alternatif güzergâh önerileri paylaşılıyor. Yetkililer, gerekli olmayan seyahatlerin ertelenmesi ve su birikintilerinden uzak durulması çağrısında bulundu.

İstanbul&#039;da sağanak yağış sonrası bu görüntüler yaşandı

İstanbul'da sağanak yağış sonrası bu görüntüler yaşandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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