İstanbul'da sahtecilik atölyesine jandarma baskını

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte kimlik, sürücü belgesi, pasaport ve yabancı uyruklu kişilere ait ikamet izin belgesi üreterek piyasaya süren bir şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Bayrampaşa ve Fatih ilçelerinde belirlenen üç adrese eş zamanlı adli arama gerçekleştirildi.

baskında ele geçenler:

Adreste yapılan detaylı aramalarda ekipler, bir sahtecilik atölyesini andıran çok sayıda doküman ve baskı ekipmanı ele geçirdi. Aramalarda 28 adet sahte sürücü belgesi, 22 adet çeşitli ülkelere ait sürücü belgesi, 15 adet sahte kimlik kartı, 3 adet sahte MİT kimlik kartı, 1 adet sahte silah ruhsatı, 2 adet sahte Almanya vize kartı, 1 adet yabancı izin belgesi ve 1 adet sahte çalışma belgesi bulundu. Ayrıca 5 adet banka kartı/kredi kartı ve 40 adet alkollü içkilere ait sahte bandrol ele geçirildi.

Atölyede belge üretiminde kullanılan malzemeler de çıktı; 876 adet çipli plastik kart, 4 kart basım makinesi, 10 adet ribon, 3 adet hologram, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 tarayıcı muhafaza altına alındı.

operasyonun gidişatı:

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, ele geçirilen tüm sahte belge ve dijital materyallere el koyarken, gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sahtecilik atölyelerinin ürettiği belgelerin güvenlik ve dolandırıcılık riski yüksek olduğuna dikkat çeken yetkililer, özellikle sahte MİT kimlikleri ile sahte ruhsatların iş ve kamu güvenliğini tehlikeye attığını vurguluyor. Soruşturmanın devam ettiği, elde edilen materyallerin incelenmesiyle şebekenin tedarik ve dağıtım ağının aydınlatılmasının hedeflendiği kaydedildi.

ELE GEÇİRİLENLER