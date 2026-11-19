Olay yeri ve çarpışmanın ayrıntıları:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi, Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde iki otomobil çarpıştı. Kazaya, S.T. idaresindeki 38 AAD 668 plakalı araç ile A.S. yönetimindeki 38 ACL 188 plakalı otomobil karıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolda hasar oluşurken, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kaza sonrasında bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıya müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışması:

Olay yerinde ilk müdahale, 38 ACL 188 plakalı araçta bulunan F.S. için yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı, daha sonra ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Polis ekipleri kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemleri alıp trafik akışını düzenledi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından hasarlı otomobiller kaldırıldı. Olayla ilgili olarak resmi makamlarca soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA, BİR YOLCU YARALANDI.