Olayın gelişimi:

Zonguldak'ta, Uzunmehmet Camii'nin arkasındaki kayalıklarda henüz bilinmeyen bir sebeple denize atlayan bir kadın olduğu bildirildi. Olay sırasında kayalıklara doğru yürüyen S.K. isimli genç kadının hareketlerini fark eden camide görevli güvenlik görevlisi Uğurcan Ö., önce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kurtarma anı ve müdahale:

Daha sonra S.K. adlı kadının denize atladığını gören Uğurcan Ö., tereddüt etmeden suya atladı. Dakikalar süren dalga ve akıntı mücadelesinin ardından güvenlik görevlisi, kadını güçlükle kıyıya çıkardı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kıyıya çıkarılan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı; kadının denize atlama sebebi ise henüz belirlenmedi.

ZONGULDAK’TA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR SEBEPLE DENİZE ATLAYAN KADINI CAMİDE GÖREV YAPAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ UĞURCAN ÖZCAN KURTARDI.