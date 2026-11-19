Dur ihtarına uymayan sürücü yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü K.B.K., 62 AAR 853 plakalı motosikletiyle kovalamaca sonucu yakalandı. Olay Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde başlayıp Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Nayman Sokak'ta son buldu. Sürücünün 18 yaşından küçük olduğu bildirildi.

Olayın gelişimi:

Polisin dur ihtarına uymayan araçtakilere yönelik takibi sırasında ekipler kaçışın ardından çevre güvenliğini sağlayarak müdahalede bulundu. Kovalamaca sonrası olay yerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Motosiklette yolcu olarak bulunan E.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, motosiklet çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Ceza ve ifadeler:

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi ve trafikteki ilgili maddeler uyarınca 372 bin TL idari para cezası uygulandı. Gazetecinin 'polisten neden kaçtın?' sorusuna K.B.K., ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söyledi. Cezayı öğrenince ise rahat bir tavırla 'iki yılda öderim' yanıtını verdi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİNİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK, KAÇAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI. EHLİYETSİZ OLDUĞU İÇİN KAÇTIĞINI SÖYLEYEN ÇOCUK SÜRÜCÜ, KENDİSİNE YAZILAN 372 BİN TL CEZAYI ÖĞRENİNCE ‘2 YILDA ÖDERİM’ DİYEREK, RAHAT TAVIRLARIYLA ŞAŞIRTTI.