olayın ayrıntıları:

Adıyaman Merkez Karapınar Caddesi üzerinde 17 yaşındaki O.U., oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu başından vuruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından genç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisine başlanan O.U.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

soruşturma ve güvenlik çağrısı:

Olayla ilgili resmi makamlar tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililerden konuya ilişkin detaylı açıklamalar bekleniyor.