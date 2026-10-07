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İstanbul'da üç ilçeyi kapsayan eş zamanlı operasyonda 108 kilo uyuşturucu ve 110 bin 550 hap ele geçirildi

Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonlarda 108 kilo 120 gram uyuşturucu ile 110 bin 550 sentetik ecza hap ele geçirildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İstanbul'da üç ilçeyi kapsayan eş zamanlı operasyonda 108 kilo uyuşturucu ve 110 bin 550 hap ele geçirildi

operasyonun genel bilançosu:

İstanbul Emniyeti ekiplerinin düzenlediği üç ayrı operasyonda 108 kilo 120 gram çeşitli türlerde uyuşturucu madde ile 110 bin 550 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

ilçe bazlı detaylar:

Büyükçekmece, Eyüpsultan ve Başakşehir ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı çalışmalarda, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube ekiplerinin koordineli çalışması sonucu önemli miktarda madde ve delil ele geçirildi.

büyükçekmece'de tır baskını:

Büyükçekmece'de seyir halindeki bir tıra yapılan baskında 84 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Operasyon sırasında 1 şüpheli yakalanarak ekiplerce gözaltına alındı.

eyüpsultan ve başakşehir'deki bulgular:

Eyüpsultan'da otoparkta bir araç ve bir ikamete düzenlenen operasyonda 9 kilo 600 gram skunk, 1 hassas terazi ve 1 vakum cihazı ile birlikte, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 170 dolar ve 5 bin 300 Euro ele geçirildi; 3 zanlı yakalandı.

Başakşehir'de iki araca yönelik baskında ise 11 kilo 650 gram takoz esrar, 2 kilo 100 gram kokain, farklı türlerde 70 gram uyuşturucu madde, 110 bin 550 sentetik ecza hap, 50 kilo 550 gram kimyasal katkı maddesi ve 255 bin boş kapsül ele geçirildi. Bu adreste 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son 24 saat içinde tamamlanan birbirinden bağımsız bu üç operasyonda ele geçirilen miktarlar, emniyetin uyuşturucu ticaretine karşı sürdürdüğü çalışmaların kapsamını gösteriyor. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli süreç için ilgili makamlara sevk edilecek.

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 108 kilo uyuşturucu madde ile 110 bin 550 hap ele geçirildi

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 108 kilo uyuşturucu madde ile 110 bin 550 hap ele geçirildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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