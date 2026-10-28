İstasyon sürprizi: aracın içinde bulunan yılan ekiplerce doğaya bırakıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde, Antakya İtfaiye İstasyonu'na gelen bir araçta yılan görüldü. Durumu fark eden itfaiye ekipleri kısa sürede çalışma başlattı.
Müdahale ve yakalama:
İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yılan, zarar verilmeden yakalandı. Müdahale sırasında dikkatli ve kontrollü adımlar atıldı.
Yılanın akıbeti:
Yakalanan yılan, ekipler tarafından taşınarak bulunduğu yerden uzaklaştırıldı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.
ANTAKYA’DA ARACIN İÇERİSİNDE GÖRÜLEN YILAN, İTFAİYE EKİPLERİNCE YAKALANARAK DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI.
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