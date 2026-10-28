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İstasyon sürprizi: aracın içinde bulunan yılan ekiplerce doğaya bırakıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde itfaiye istasyonuna gelen araçta görülen yılan, ekiplerin müdahalesiyle zarar görmeden yakalanıp doğaya bırakıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

İstasyon sürprizi: aracın içinde bulunan yılan ekiplerce doğaya bırakıldı

İstasyon sürprizi: aracın içinde bulunan yılan ekiplerce doğaya bırakıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Antakya İtfaiye İstasyonu'na gelen bir araçta yılan görüldü. Durumu fark eden itfaiye ekipleri kısa sürede çalışma başlattı.

Müdahale ve yakalama:

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yılan, zarar verilmeden yakalandı. Müdahale sırasında dikkatli ve kontrollü adımlar atıldı.

Yılanın akıbeti:

Yakalanan yılan, ekipler tarafından taşınarak bulunduğu yerden uzaklaştırıldı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

ANTAKYA’DA ARACIN İÇERİSİNDE GÖRÜLEN YILAN, İTFAİYE EKİPLERİNCE YAKALANARAK DOĞAL YAŞAM ALANINA...

ANTAKYA’DA ARACIN İÇERİSİNDE GÖRÜLEN YILAN, İTFAİYE EKİPLERİNCE YAKALANARAK DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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