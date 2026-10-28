Gönen'de YouTube yayıncısına skunk operasyonu: tutuklama kararı

operasyonun ayrıntıları:

Balıkesir’in Gönen ilçesi Şaroluk Mahallesi’nde Sarıköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ahmet Çakır’ın arazisindeki ahşap evde kenevir yetiştirdiği yönündeki bilgi üzerine 26 Ekim 2026 tarihinde operasyon düzenledi. Olay yerinde yapılan aramada şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramada 620 gram skunk, 6 kök skunk bitkisi, 50 gram kenevir tohumu, bir hassas terazi, iklimlendirme ve aydınlatma sistemi, bir ruhsatsız av tüfeği, cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin lira ele geçirildi.

hukuki süreç ve suçlamalar:

Gözaltına alınan ve YouTube üzerinden yayın yaptığı öğrenilen Ahmet Çakır (46), işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekim ile uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçları kapsamında işlem başlatıldı.

Jandarma yetkilileri, operasyona ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi; ele geçirilen maddeler ve malzemeler delil olarak zabıt altına alındı. Sürecin ilerleyen aşamalarında adli işlemler ve soruşturmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

ELE GEÇİRİLENLER