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Orta refüje devrilen traktör Eskişehir çevre yolunda trafik akışını etkiledi

Eskişehir Çevre Yolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör orta refüje devrildi; sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken polis güvenlik önlemi aldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Orta refüje devrilen traktör Eskişehir çevre yolunda trafik akışını etkiledi

Eskişehir çevre yolunda traktör devrildi

Eskişehir Çevre Yolu'nun Bursa istikametinde, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin karşısında bir traktörün sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje devrildiği bildirildi.

Kaza ve araç durumu:

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle savrulan traktör yan yatarak orta refüje devrildi. Traktör sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ve olay yerinde sağlık ekiplerine sevk bilgisi verilmedi.

Güvenlik önlemleri ve trafik düzeni:

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, muhtemel bir kazanın daha yaşanmaması için çevrede güvenlik tedbirleri aldı; çevre yolunda tıkanma noktasına gelen trafik akışının normale dönmesi için çalışmalar başlatıldı.

ESKİŞEHİR&#039;DE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN TRAKTÖRÜN ORTA REFÜJE DEVRİLDİĞİ TRAFİK KAZASI MADDİ...

ESKİŞEHİR'DE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN TRAKTÖRÜN ORTA REFÜJE DEVRİLDİĞİ TRAFİK KAZASI MADDİ ZARARLA ATLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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