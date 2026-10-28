Hastane bekleyişi ve ölüm tehditleri: 15 yaşındaki çocuğun vurulduğu aile huzur arıyor

Adana'da saldırı ve tutuklama

Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 19 Ekim Pazartesi günü meydana gelen olayda, işyeri önüne motosikletle gelen şahıslardan birinin içeri girip kasada oturan 15 yaşındaki Nurmuhammet Musaoğlu'na tabancayla ateş açtığı bildirildi. Başından vurulan Musaoğlu, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye götürüldü ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, tetikçinin 17 yaşındaki A.E. olduğunu tespit etti. Şüpheli, Seyhan'daki Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki adreste kıskıvrak yakalandı ve nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntüleri, zanlının elinde tabanca ile koşup iş yerine girdiği, ateş edip kaçtığı anları anbean kayda aldı.

Aile hastanede beklerken gelen tehditler:

Oğullarının yoğun bakımda olduğu sekiz gündür hastane bahçesinde nöbet tutan aile, bu bekleyiş sırasında yeni bir zorbalıkla karşılaştı. Aileye, olayın azmettiricileri olduğu iddia edilen kişiler tarafından yurtdışı numaralardan mesajlar gönderildi. Mesajlarda, 'Size kim selam verirse, onları da vuracağız. Hastane önünde bekleyin, 2 saate sizi vuracağız' ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Babanın iddiaları ve verdiği paralar:

Baba Ercüment Musaoğlu, basına yaptığı açıklamada saldırının haraç çetesiyle bağlantılı olduğunu öne sürdü. Musaoğlu, geçen yıl çetelere 7-8 milyon lira verdiğini, çocuklarının zarar görmemesi için elimde avucumdaki ne varsa verdiğini söyledi. Dükkanının kurşunlandığını, kepenk izlerinin hâlâ durduğunu belirten baba, arsa, araba ve dükkan satışı gibi girişimlere rağmen tehditlerin sürdüğünü anlattı.

Musaoğlu, 6 çocuğunun olduğunu, can güvenliği bulunmadığını ve evine gidemediğini ifade etti. Tutuklanan tetikçi hakkında işlem yapılmış olsa da, ailenin saldırıyı azmettirdiği ileri sürülen diğer kişilerin de yakalanmasını istediği kaydedildi.

Annenin kaygısı ve bölgedeki korku:

Anne Nursel Musaoğlu ise evladı için endişelerini dile getirerek, çevrede benzer baskı ve şiddet olaylarının yaşandığını, birçok kişinin korktuğu için sesini çıkaramadığını söyledi. Annenin ifadesine göre çocuklarının hayalleri ve masumiyeti varken böyle bir saldırıya maruz kalması aileyi derinden etkiledi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, aile hem çocuğunun sağlık durumunu takip ediyor hem de kendilerine yönelik tehditlerin son bulması için yetkililerden destek bekliyor. Tutuklanan şüphelinin yanı sıra, iddia edilen azmettiricilerin yakalanması ailenin öncelikli talebi oldu.

BABA ERCÜMENT VE ANNE NURSEL MUSAOĞLU