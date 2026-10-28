Dolar 49,8339 +0,10%
Euro 55,4328 +0,12%
Bist 11.175,65 +0,22%
Altın Gram 6.518,05 -0,16%
EUR/USD 1,1126 -0,04%
Brent Petrol 110,98 +1,43%
--°

Sanayinin mirasını geleceğe taşıma sözü: Ankara'nın teknoloji hedefi

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Cumhuriyetin 103. yılında Ankara'yı sanayi ve teknoloji başkenti yapma hedefini; yapay zeka ve yeşil dönüşüme odaklanacaklarını söyledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Sanayinin mirasını geleceğe taşıma sözü: Ankara'nın teknoloji hedefi

Sanayinin mirasını geleceğe taşımak

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duydukları minnet ve ülkenin geleceğine olan inançla kutladıklarını belirtti. Ardıç, Cumhuriyetin sağladığı üretim birikimi ve yetişmiş insan gücünün bugünkü sanayi altyapısının temelini oluşturduğunu vurguladı.

Cumhuriyetin sanayileşme vizyonu:

Mesajında Atatürk’ün ekonomik bağımsızlığa verdiği öneme dikkat çeken Ardıç, Cumhuriyetin aklın ve bilimin rehberliğinde millet egemenliği ile ilerlemeyi mümkün kıldığını aktardı. Ardıç, "Atatürk, ekonomik bağımsızlığı tam bağımsızlığın vazgeçilmez şartı olarak gördü ve sanayileşmeyi milli bir hedef olarak belirledi." sözlerine yer vererek, Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan fabrikalarla başlayan kalkınma hamlesinin kuşaklar boyunca süren emekle ülkeyi güçlü bir sanayi ülkesi hâline getirdiğini söyledi.

Ankara'yı sanayi ve teknoloji başkenti yapmak:

Ardıç, yapay zeka, dijitalleşme ve yeşil dönüşümün üretimde yeni fırsatlar yarattığını, yüksek katma değerli üretimle rekabet gücünün artırılmasının ekonomik bağımsızlık için kritik olduğunu vurguladı. "Ankara’mızı sanayi ve teknolojinin de başkenti yaparak Türkiye Yüzyılı’na güçlü bir katkı sunmaya kararlıyız" ifadeleriyle Ankara merkezli hedeflerini açıkladı.

ASO olarak sanayicilerin bu değişime hızlı uyum sağlaması, teknolojik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve verimlilik artışı için çalışmaların sürdürüleceğini belirten Ardıç, kadınların ve gençlerin üretimde daha fazla söz sahibi olması ile girişimcilerin yenilikçi fikirlerinin ekonomik değere dönüştürülmesinin destekleneceğini bildirdi. Bu stratejinin ülkenin dünya pazarlarındaki konumunu güçlendireceği üzerinde duruldu.

29 Ekim vesilesiyle Atatürk ile silah arkadaşları ve aziz şehitler ile ebediyete irtihal eden gaziler için rahmet ve minnet dileklerini ileten Ardıç, mesajını şu sözlerle sonlandırdı: "Cumhuriyetimizin kazandırdığı özgüvenle birlik ve beraberlik içerisinde daha müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışacağız" Ata'mıza sözümüzdür. Yaşasın Cumhuriyet.

ASO BAŞKANI ARDIÇ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI

ASO BAŞKANI ARDIÇ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

AOSB’de kadın liderliği: kişisel marka ve dayanışmanın önemi
images

Yerli mobil tespit teknolojisi M.E.T.E. ile saha denetiminde birinci
images

Mersin deniz ticaret odası'ndan üye odaklı, zaman kazandıran yönetim hedefi
images

Türk Telekom COP31'in dijital omurgasını kuruyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fatsa'da gece çarpışması: motosiklet sürücüsü hayatını yitirdi, sürücü gözaltına alındı

Bulanık'ta 200 metrelik bayrakla cumhuriyet yürüyüşü

Ordu'da 25 yıllık ulaşım sorunu asfaltla çözülüyor

Kayseri valisi Çiçek cumhuriyet değerleriyle ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşımaya kararlı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı