Sanayinin mirasını geleceğe taşıma sözü: Ankara'nın teknoloji hedefi

Sanayinin mirasını geleceğe taşımak

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duydukları minnet ve ülkenin geleceğine olan inançla kutladıklarını belirtti. Ardıç, Cumhuriyetin sağladığı üretim birikimi ve yetişmiş insan gücünün bugünkü sanayi altyapısının temelini oluşturduğunu vurguladı.

Cumhuriyetin sanayileşme vizyonu:

Mesajında Atatürk’ün ekonomik bağımsızlığa verdiği öneme dikkat çeken Ardıç, Cumhuriyetin aklın ve bilimin rehberliğinde millet egemenliği ile ilerlemeyi mümkün kıldığını aktardı. Ardıç, "Atatürk, ekonomik bağımsızlığı tam bağımsızlığın vazgeçilmez şartı olarak gördü ve sanayileşmeyi milli bir hedef olarak belirledi." sözlerine yer vererek, Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan fabrikalarla başlayan kalkınma hamlesinin kuşaklar boyunca süren emekle ülkeyi güçlü bir sanayi ülkesi hâline getirdiğini söyledi.

Ankara'yı sanayi ve teknoloji başkenti yapmak:

Ardıç, yapay zeka, dijitalleşme ve yeşil dönüşümün üretimde yeni fırsatlar yarattığını, yüksek katma değerli üretimle rekabet gücünün artırılmasının ekonomik bağımsızlık için kritik olduğunu vurguladı. "Ankara’mızı sanayi ve teknolojinin de başkenti yaparak Türkiye Yüzyılı’na güçlü bir katkı sunmaya kararlıyız" ifadeleriyle Ankara merkezli hedeflerini açıkladı.

ASO olarak sanayicilerin bu değişime hızlı uyum sağlaması, teknolojik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve verimlilik artışı için çalışmaların sürdürüleceğini belirten Ardıç, kadınların ve gençlerin üretimde daha fazla söz sahibi olması ile girişimcilerin yenilikçi fikirlerinin ekonomik değere dönüştürülmesinin destekleneceğini bildirdi. Bu stratejinin ülkenin dünya pazarlarındaki konumunu güçlendireceği üzerinde duruldu.

29 Ekim vesilesiyle Atatürk ile silah arkadaşları ve aziz şehitler ile ebediyete irtihal eden gaziler için rahmet ve minnet dileklerini ileten Ardıç, mesajını şu sözlerle sonlandırdı: "Cumhuriyetimizin kazandırdığı özgüvenle birlik ve beraberlik içerisinde daha müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışacağız" Ata'mıza sözümüzdür. Yaşasın Cumhuriyet.

ASO BAŞKANI ARDIÇ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI