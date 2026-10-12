İtfaiye ağaçta mahsur kalan papağanı sahibine teslim etti

olayın ayrıntıları:

Hatay'ın İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi'nde bir ailenin papağanı, kafesinden kaçarak yakındaki bir ağaca kondu ve burada mahsur kaldı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, kısa sürede yetkililere haber verdi.

kurtarma çalışması ve teslim:

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, müdahale ederek papağanı güvenli bir şekilde ağaçtan indirdi. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda kuş zarar görmeden kurtarıldı ve kısa süre içinde sahibine teslim edildi.

Sahibine yeniden kavuşmanın verdiği mutluluk, ailenin yüzüne yansıdı; mahalle sakinleri de kurtarma sürecini memnuniyetle karşıladı.

EKİPLER, TİTİZ BİR ÇALIŞMA SONUCUNDA PAPAĞANI SAHİBİYLE (SAĞDA) BİRLİKTE AĞAÇTAN KURTARDI.