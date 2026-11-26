itfaiye uyarısı:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli İtfaiye Kentsel Müdahale Amiri Hasan Hüseyin Özcan, havaların soğumasıyla birlikte karbonmonoksit zehirlenmelerinin arttığına dikkat çekti. 23 yıllık itfaiye deneyimine vurgu yapan Özcan, karbonmonoksitin renksiz, tatsız ve kokusuz olması nedeniyle fark edilmesinin güç olduğunu söyledi ve alınacak basit önlemlerin hayat kurtardığını ifade etti.

doğal gaz kullanıcılarına kritik uyarılar:

Özcan, doğal gaz kullanılan konutlarda cihaz bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, şofben ve kombilerin yılda en az bir kez yetkili servislerce kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşların sık yaptığı hatalardan birinin 'soğuk geliyor' diyerek doğal gaz menfezlerini kapatmak olduğunu söyleyen Özcan, bunun hayati bir hata olduğunu bildirdi.

soba kullanımı ve acil durumda yapılması gerekenler:

Soba kullananların geceleri sobaları söndürmesi veya kömür ilavesi yapmaması, bacaların sürekli temizlenmesi ve lodoslu havalarda soba yakılmaması gibi tedbirlere uyması gerektiğini aktardı. Zehirlenme belirtilerinin görülmesi halinde hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirten Özcan, ani baş dönmesi, baş ağrısı veya mide bulantısı gibi şikayetler ortaya çıkarsa ortamın camlarının açılarak havalandırılması, bulunduğunuz ortamı derhal terk etme ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi gerektiğini söyledi.

İTFAİYE AMİRİ HASAN HÜSEYİN ÖZCAN