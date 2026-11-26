Kaymakam Erbek'ten şehit yakınları ve gazilere ev ziyaretleri

ziyaretin kapsamı ve amaçları:

Afyonkarahisar'ın Bayat İlçe Kaymakamı Gürdal Erbek, beraberindeki daire amirleriyle birlikte ilçedeki şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti. Ziyaretin temel amacı, ailelerin ve gazilerin taleplerini doğrudan dinlemek ve devletin sunduğu hizmetlerin ulaşırlığını yerinde değerlendirmek olarak açıklandı.

şehit aileleriyle yapılan görüşmeler:

Heyet ilk olarak şehitlerimiz Mahir Esen ve Mustafa Uslu'nun ailelerini evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Erbek, ailelerle bir süre sohbet ederek endişe ve ihtiyaçlarını dinledi ve devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğu mesajını iletti.

gazilere yönelik ziyaret ve dilekler:

Ziyaret programı kapsamında kahraman gaziler Bayram Cımbıt, Bayram Özgen ve Muhittin Çekin de evlerinde kabul edildi. Gazilerle yapılan görüşmelerde sağlık, gündelik yaşam ve varsa talep edilen destek konuları ele alındı; Kaymakam Erbek, gazilere sağlık ve afiyet temennisinde bulundu.

Ziyaretler boyunca Kaymakamlık yetkilileri, alınan notlara göre gerekli yönlendirmeleri yapacaklarını ve tespit edilen ihtiyaçların takip edileceğini bildirdi. Heyetin saha ziyaretleri, ilçe idaresinin toplumla doğrudan iletişim kurma çabasının bir parçası olarak değerlendirildi.

AFYONKARAHİSAR'IN BAYAT İLÇE KAYMAKAMI GÜRDAL ERBEK, KURUM AMİRLERİYLE BİRLİKTE İLÇEDEKİ ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİ EVLERİNDE ZİYARET EDEREK TALEP VE İSTEKLERİNİ DİNLEDİ.