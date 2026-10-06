İtfaiyenin çabasıyla PTT önündeki dereden iki kedi kurtarıldı

Yalova'da ekiplerin müdahalesiyle iki kedi kurtarıldı

Yalova'da Rüstem Paşa Mahallesi Gazi Paşa Caddesi üzerinde bulunan PTT binası önündeki dere yatağında mahsur kalan iki kedi, Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Olay, çevrede toplanan vatandaşların ihbarı üzerine ekiplerin sevk edilmesiyle başladı.

müdahale süreci:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, vatandaşların meraklı ve endişeli bakışları arasında kurtarma çalışması başlattı. Bir itfaiye personeli, güvenlik halatlarıyla metrelerce aşağıdaki dere yatağına indi. Çamurlu ve balçıkla kaplı zorlu zeminde ilerleyen ekip, duvar dibindeki otluk alana sığınmış olan iki kediyi tespit etti ve dikkatli bir şekilde yanlarına ulaştı.

kedilerin durumu ve sonrasında yapılanlar:

Korkmuş halde bulunan iki kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınarak güvenli şekilde yukarı çıkarıldı. Yapılan kontrollerde kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi ve ekipler tarafından tekrar güvenli alanlarına bırakıldılar. Olay, kısa sürede sonlanırken, kurtarma sırasında gösterilen dikkat ve planlı çalışma vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

YALOVA’DA DEREYE DÜŞEREK MAHSUR KALAN İKİ KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN OPERASYONUYLA KURTARILDI.