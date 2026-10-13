Kaynaşlı’da sağlık yürüyüşü: ruh sağlığı ve erken teşhis vurgusu

yürüyüşün amacı ve kapsamı:

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde, Dünya Ruh Sağlığı Günü ile Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen yürüyüşte toplumda sağlık bilincinin artırılması hedeflendi. Etkinlikte ruhsal sağlığın korunması ve meme kanserinde erken farkındalık konuları ön plana çıkarıldı.

organizasyon ve ortaklar:

Yürüyüş, Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve Yeşilay Kaynaşlı Şubesi iş birliği ile gerçekleştirildi. Ortak kurumlar, etkinlik boyunca katılımcılara bilgilendirici mesajlar ileterek sağlıkla ilgili kaynaklara yönlendirme yaptı.

mesajlar ve hedefler:

Etkinlikte, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi ve halkın sağlık konularında bilinçlenmesi amaçlandı. Organizasyon, erken teşhisin meme kanserindeki rolüne dikkat çekerken, ruh sağlığının korunması ve destek arama yolları hakkında farkındalığı artırmayı da hedefledi.

KAYNAŞLI’DA DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ VE MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ. ETKİNLİKLE RUH SAĞLIĞI VE MEME KANSERİNDE FARKINDALIĞIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.