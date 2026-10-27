İyilik ordusu 500 bini geçti, Kızılay gönüllülerinde gençler ve kadınlar öne çıktı

Kızılay’ın gönüllülük ağı yarım milyona ulaştı:

Türk Kızılay’ın Gönüllü Ol platformunda kayıtlı gönüllü sayısı 500 bin sınırını geçti. 2020'de hayata geçirilen platform, gönüllülük süreçlerini tek çatı altında topluyor ve kullanıcıları ilgi alanlarına ile yetkinliklerine uygun görevlerle eşleştiriyor. Gönüllüler, platform üzerinden 33 farklı alanda görev alabiliyor; afet hazırlığından toplum hizmetlerine, kan ve kök hücre çalışmalarından psikososyal desteğe kadar geniş bir yelpaze mevcut.

Gençler ve kadınlar gönüllülüğün merkezinde:

Gönüllü Ol verilerine göre Kızılay gönüllüleri içinde en büyük grup gençlerden oluşuyor: 18-30 yaş aralığındaki kişiler toplam gönüllülerin %59,6