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Köyler arasına yeni nefes: Kuşlarbaşı ile Erikli yolu hizmete açıldı

Ayancık'ta Kuşlarbaşı ile Erikli köyünü bağlayan grup yolu ulaşıma açıldı; muhtar Savaş Yaman, çalışmalara katkı sunanlara teşekkür etti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Köyler arasına yeni nefes: Kuşlarbaşı ile Erikli yolu hizmete açıldı

Erikli ile Kuşlarbaşı arasındaki grup yolu ulaşıma açıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde Kuşlarbaşı ile Erikli köyü arasındaki grup yolu tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Erikli köyü muhtarı Savaş Yaman yaptıkları çalışmanın ardından yolun artık ulaşıma açık olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

yolun köy yaşamına etkisi:

Muhtar Yaman, yeni yolun köy halkı için önemine vurgu yaptı. Ulaşım imkanlarının iyileşmesinin günlük yaşamı kolaylaştıracağını belirten Yaman, muhtarlığın devlet ile vatandaş arasında kurduğu köprü işlevine dikkat çekti. Muhtar, bu hizmetin köylerine kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, hizmetin yerel hayat üzerindeki somut katkılarına işaret etti.

teşekkür ve süreç:

Yolun açılmasında emeği geçenleri tek tek anan Yaman, teşekkürlerini iletti. İfadelerinde Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Ayancık Kaymakamı Mevlana Kürkçü ve AK Parti İlçe Encümeni Erkan Örnek ile diğer kurum amirlerine teşekkür etti. Muhtar, "Devletimizden aldığımız güç ve güven ile vatandaşımızın her daim hizmetindeyiz" sözleriyle yapılan çalışmanın arkasındaki ortak çabayı vurguladı ve "Yol medeniyettir" görüşünü dile getirdi.

Görev süresi boyunca köylerine önemli bir hizmet kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yaman, yeni yolun Erikli köyü sakinlerine hayırlı olmasını diledi ve köy yollarının bakımının sürdürüleceği mesajını paylaştı.

SİNOP&#039;UN AYANCIK İLÇESİNDE KUŞLARBAŞI İLE ERİKLİ KÖYÜNÜ BİRBİRİNE BAĞLAYAN GRUP YOLUNDA YÜRÜTÜLEN...

SİNOP'UN AYANCIK İLÇESİNDE KUŞLARBAŞI İLE ERİKLİ KÖYÜNÜ BİRBİRİNE BAĞLAYAN GRUP YOLUNDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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