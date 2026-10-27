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Okandan'dan ortaklık iddialarına net yanıt

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, sosyal medyadaki ortaklık iddiasını yalanladı; sürecin başında gündeme gelen ihtimalin feshedildiğini açıkladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Emre Koç

Okandan'dan ortaklık iddialarına net yanıt

Okandan'dan iddialara yanıt:

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, bazı sosyal medya paylaşımlarında hakkında dile getirilen işletme ortaklığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Okandan, gündeme getirilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Okandan açıklamasında, "Bahsi geçen işletmeyle alakalı hiç bir zaman resmi bir ortaklığım olmamıştır" ifadelerini kullandı ve iddiaların dayanağını ayrıntılı şekilde anlattı.

İddianın kökeni ve süreç açıklaması:

Başkan Okandan, söz konusu işletmede yapılan tadilat sırasında ortaya çıkan elektrik altyapısı işleri nedeniyle doğan alacak ilişkisinin, sürecin başında bir ortaklık ihtimalini gündeme getirdiğini belirtti. Ancak, yasal süreçlerdeki aksamalara bağlı olarak bu ihtimalin haberlerden çok önce karşılıklı olarak feshedildiğini söyledi. Okandan, bu aşamanın resmi bir ortaklığa dönüşmediğini belirtti.

Hukuki muhataplık ve siyasi değerlendirme:

Okandan, iddialardan hareketle usulsüzlük veya kanuna aykırı bir uygulamaya destek verildiği yönünde herhangi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti. Ayrıca, ticari faaliyetler üzerinden yapılan paylaşımların siyasi amaçlı yıpratma ve kamuoyunu yanıltma amacına hizmet ettiğini belirterek, bu tür haberlere karşı gerekli hukuki süreçlerin yakinen takipçisi olacaklarını ifade etti.

AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI HÜSEYİN OKANDAN; ORTAKLIĞI OLDUĞU İDDİA EDİLEN İŞLETMEYLE İLGİLİ...

AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI HÜSEYİN OKANDAN; ORTAKLIĞI OLDUĞU İDDİA EDİLEN İŞLETMEYLE İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "BAHSİ GEÇEN İŞLETMEYLE ALAKALI HİÇ BİR ZAMAN RESMİ BİR ORTAKLIĞIM OLMAMIŞTIR" DEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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