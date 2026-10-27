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Sinop'ta öğrenci kortejleri cumhuriyet geçidi için prova yaptı

Sinop'ta 29 Ekim hazırlıkları çerçevesinde öğrenciler bando eşliğinde Hükümet Konağı'ndan İskele Meydanı'na yürüyüş yapıp tören provasını tamamladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sinop'ta öğrenci kortejleri cumhuriyet geçidi için prova yaptı

Genel provanın akışı

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlama programı öncesinde genel bir prova yapıldı. Öğrenciler, bando eşliğinde Hükümet Konağı önünden başlayarak kortej halinde İskele Meydanı'na yürüdü.

Renkli kortej ve geçiş provası

Kutlama hazırlıkları kapsamında bir araya gelen öğrenciler, okullarını belirten levhalar ve ay yıldızlı bayraklar taşıdı. Gruplar halinde ilerleyen kortejde bando marşları eşliğinde tören geçişinin provasını yapıldı; tarihi surların önünden geçen yürüyüş renkli görüntüler oluşturdu.

Meydana ulaşan öğrenciler okullarına göre sıralanıp kutlama programındaki yerlerini aldı. Yapılan genel prova ile 29 Ekim'de gerçekleştirilecek tören geçişine yönelik hazırlıklar tamamlandı ve tören günü için son düzenlemeler gözden geçirildi.

SİNOP’TA, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI KAPSAMINDA GENEL PROVA...

SİNOP’TA, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI KAPSAMINDA GENEL PROVA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ÖĞRENCİLER, HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜNDEN BAŞLAYARAK BANDO EŞLİĞİNDE İSKELE MEYDANI’NA YÜRÜDÜ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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