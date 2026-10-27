Haraparası’nda yeniden ticaret hayatı için iş yerleri inşa ediliyor

Çalışmalar yerinde incelendi:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamındaki Antakya'nın Haraparası Mahallesi'nde yapımı devam eden iş yerlerinde incelemelerde bulundu. 6 Şubat depremleri ve devamındaki sarsıntıların ardından kent genelinde yürütülen yeniden inşa çalışmaları çerçevesinde saha değerlendirmesi yapan Vali Masatlı, projenin mevcut durumu ve ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme sırasında, iş yerlerinin yapım sürecinin iş programı, güvenlik önlemleri ve sahadaki koordinasyon konuları değerlendirildi. Yetkililer, yürütülen çalışmalara ilişkin güncel bilgileri paylaştı ve eksik kalan noktaların hızla tamamlanması için planlamaların sürdürüldüğü bildirildi.

Projenin hedefleri:

Proje ile Haraparası'nın tarihi ve ticari kimliğinin yeniden canlandırılması hedefleniyor. Çalışmaların önceliği, deprem sonrası mağdur olan esnafın yeniden iş yerlerine kavuşmasını sağlamak ve Antakya'da ticari hayatın yeniden canlanmasına katkıda bulunmaktır.

Vali Masatlı'nın sahadaki değerlendirmeleri, projenin hem kentsel dönüşüm hem de kültürel mirasın korunması açısından önemini ortaya koyuyor. Kent genelinde sürdürülen yeniden inşa faaliyetleriyle eşgüdümlü olarak ilerlemesi planlanan proje, bölge ekonomisinin yeniden canlandırılması amacıyla takip ediliyor.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, ANTAKYA’DA YAPIMI SÜREN İŞ YERLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.