Pamukkale Üniversitesi'nde kampüs içi çalışma programı başlıyor

Programın kapsamı:

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu tarafından duyurulan iş birliği, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile Türkiye İşçi Bulma Kurumu arasında hayata geçirilecek. Proje, üniversite öğrencilerine kampüs içinde çalışma fırsatı sunarak hem iş deneyimi kazanmalarını hem de gelir elde etmelerini hedefliyor.

Program kapsamında öğrenciler, eğitim süreçlerini kesintiye uğratmayacak esnek çalışma modelleriyle kampüsün çeşitli birimlerinde haftanın belirli günlerinde çalışabilecek. İlgili açıklamada, projenin yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Ücretlendirme ve katılım detayları:

Yetkililer, program kapsamında ödemelerin günlük bazda 1.375 TL'ye kadar çıkabileceğini; aylık üst sınırın ise 19.250 TL civarında olduğunu aktardı. Bu düzenleme sayesinde öğrenciler hem saha deneyimi edinecek hem de harçlıklarına katkı sağlayacak.

Başkanın açıklaması:

Subaşıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimizin her daim yanındayız. Pamukkale Üniversitesi ile Türkiye İşçi Bulma Kurumu arasında yürütülen bu kıymetli iş birliği sayesinde öğrencilerimiz, mezun olmadan iş disiplini ve saha tecrübesi edinecek. Aynı zamanda kendi harçlıklarını çıkaracak. Hayırlı uğurlu olsun."

Subaşıoğlu ve yetkililer, programın gençlerin iş hayatına hazırlanmasına ve bütçelerine katkı sunmasında kritik rol oynayacağını vurguladı.

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (PAÜ) VE TÜRKİYE İŞÇİ BULMA KURUMU İŞ BİRLİĞİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK PROGRAMLA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE BU YILDA ÇALIŞMA İMKÂNI SAĞLANACAĞINI DUYURDU. PROJE SAYESİNDE GENÇLER, EĞİTİM HAYATLARINI AKSATMADAN HEM İŞ DENEYİMİ KAZANACAK HEM DE GELİR ELDE EDECEK.