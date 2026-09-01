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İzmir adaletinde yeni dönem: kapasite ve erişilebilirlik önceliği

İzmir'de yeni adli yıl törenle açıldı. Başsavcı Ali Yeldan, adaleti hızlı, etkin ve erişilebilir kılmak için Halkapınar Ek Hizmet Binası, havalimanı adliye birimi ve Yargının Etkinliği Bürosu projelerini açıkladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Selin Yıldız

İzmir adaletinde yeni dönem: kapasite ve erişilebilirlik önceliği

İzmir adaletinde yeni dönem: kapasite ve erişilebilirlik önceliği

İzmir Adliyesi protokol alanında düzenlenen törenle yeni adli yıl resmen başladı. Programa; İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Onur Sert, komisyon üyeleri, Cumhuriyet başsavcıvekilleri, hâkimler, Cumhuriyet savcıları, İzmir Barosu temsilcileri, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı; program kokteyl ile sona erdi.

tören ve katılımcıların mesajları:

Törende yapılan konuşmalarda, yeni adli yılın yargı hizmetlerinde hem hız hem de eşitlik hedefiyle geçeceği vurgulandı. Başsavcı Ali Yeldan, adalet hizmetlerinin niteliğini ve erişilebilirliğini artıracak adımların öncelikli olduğunu belirtti ve vatandaşların huzurunu tehdit eden suçlarla kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini kaydetti.

"Hukukun üstünlüğünden ve adalet anlayışımızdan taviz vermeden, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suç ve olumsuzlukla, başta faili meçhul olayların aydınlatılması olmak üzere, büyük bir kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz" sözleri törenin temel mesajını oluşturdu.

uygulamaya alınacak projeler:

Başsavcı Yeldan, yeni adli yılda hayata geçirilecek üç ana projeyi paylaştı. İlk olarak Halkapınar Ek Hizmet Binamızın faaliyete geçirilmesiyle adli hizmetlerin fiziki kapasitesinin ve erişilebilirliğinin artırılacağı belirtildi. İkinci proje olarak Adnan Menderes Uluslararası Havalimanı Adliye Birimi ile adli hizmetlerin ihtiyaç duyulan noktalara taşınarak hızlı müdahale imkanının güçlendirileceği ifade edildi. Üçüncü olarak ise adliye bünyesinde kurulacak Yargının Etkinliği Bürosu ile süreçlerin daha etkin, verimli ve koordineli yürütülmesine katkı sağlanacağı aktarıldı.

Bu projelerle amaçlanan, vatandaşların yargıya duyduğu güveni pekiştirmek, adalete erişimi kolaylaştırmak ve hizmet niteliğini yükseltmektir. Yapısal ve teknolojik iyileştirmelerle İzmir’in adalet hizmetlerinde örnek şehirler arasında yer alması hedefleniyor.

Başsavcı Yeldan, tüm yargı mensupları, avukatlar ve adliye çalışanlarıyla birlikte gecikmeyen, güven veren ve herkes için erişilebilir bir adalet anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Yeni adli yılın ülkemize, milletimize, kentimiz İzmir’imize, avukatlarımıza ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İZMİR ADLİYESİ PROTOKOL ALANINDA YARGI MENSUPLARI, AVUKATLAR VE ADLİYE PERSONELİNİN KATILIMIYLA...

İZMİR ADLİYESİ PROTOKOL ALANINDA YARGI MENSUPLARI, AVUKATLAR VE ADLİYE PERSONELİNİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN TÖRENLE YENİ ADLİ YILIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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