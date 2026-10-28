İzmir Barosu yeni yönetimi başsavcı Yeldan'ı ziyaret etti

Av. Serhat Sökmen başkanlığındaki İzmir Barosu yeni yönetimi, savunmanın önemi ve yargı iş birliğini görüşmek için Başsavcı Ali Yeldan'ı ziyaret etti.