İzmir Barosu yeni yönetimi başsavcı Yeldan'ı ziyaret etti

Ziyaretin gündemi:
İzmir Barosu Başkanlığına seçilen Av. Serhat Sökmen ve yeni yönetim kurulu üyeleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ı makamında ziyaret etti.
Görüşmede, yargının kurucu unsurlarından olan savunma makamının önemi, hukuk devleti ilkesi, adalet hizmetlerinin etkinliği ve yargı kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.
Başsavcı Yeldan'ın değerlendirmesi:
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, nazik ziyaretleri için Av. Serhat Sökmen ve yönetim kuruluna teşekkür ederek yeni görevlerinde başarı diledi.
Taraflar, adalet hizmetlerinde koordinasyon ve iletişimin önemine vurgu yaparak karşılıklı iş birliğini sürdürme kararlılığını ortaya koydu.
İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN AV. SERHAT SÖKMEN VE YENİ YÖNETİM KURULU, İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCISI ALİ YELDAN’I (SAĞDAN ÜÇÜNCÜ) MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
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