Marmaris'te cumhuriyetin 103. yılı: ortak sorumluluk vurgusu

Cumhuriyetin 103. yılında mesaj:

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyetin ilanının 103. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu dönüm noktasının milletin ortak iradesinin en güçlü simgesi olduğunu ifade etti. Ünlü, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ederek sözlerine başladı.

Başkan Ünlü, kutlamaların hem coşku hem de sorumluluk taşıdığını belirterek kent yönetimi olarak Cumhuriyetin ruhunu yaşatmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı. Mesajında Cumhuriyetin temel değerlerine bağlılığın önemine dikkat çekti.

"Cumhuriyetimizi korumak, değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Atatürk ve kahramanlara saygı:

Ünlü, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyetin kazanılmasında emeği geçen tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andığını belirtti. Anma ifadesi, mesajın hem tarihsel hem duygusal boyutunu öne çıkardı.

Belediye başkanı, 29 Ekim vesilesiyle yurttaşlara birlik ve beraberlik çağrısı yaptı; Cumhuriyetin sürdürülebilirliğinin toplumsal dayanışma ve ortak çalışmayla mümkün olduğunu hatırlattı.

İlkeler, devrimler ve yerel sorumluluk:

Ünlü, yerel yönetim perspektifinden Cumhuriyet değerlerinin korunmasının somut adımlar gerektirdiğini ifade etti. "Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin ışığında, birlik ve beraberlik içinde ülkemiz ve kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle belediye çalışmalarının bu hedefe yönelik olacağını belirtti.

Mesajın sonunda Başkan Ünlü, Marmaris halkına ve tüm ülkeye barış, refah ve birlik temennisinde bulunarak tekrar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

CUMHURİYETİN KURULMASININ MİLLETİN ORTAK İRADESİNİN EN BÜYÜK SİMGESİ OLDUĞUNU İFADE EDEN MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ACAR ÜNLÜ; "CUMHURİYETİMİZİ KORUMAK, DEĞERLERİNİ YAŞATMAK VE GELECEK NESİLLERE DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE AKTARMAK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR" DEDİ