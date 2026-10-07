Dolar 49,1140 -0,12%
Euro 54,9990 -0,63%
Bist 12.077,31 -2,40%
Altın Gram 6.534,59 -1,17%
EUR/USD 1,1176 -0,77%
Brent Petrol 101,50 +0,91%
--°

İzmir büyükşehir belediye başkanı Cemil Tugay AK Parti genel merkezinde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti Genel Merkezi ziyaretinin ardından bugün partiye katılması bekleniyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

İzmir büyükşehir belediye başkanı Cemil Tugay AK Parti genel merkezinde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'ne geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek merkezdeki programına başladı. Yapılan ziyaretin ardından Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılması bekleniyor.

geliş ve beklenti:

Ziyaret, partideki katılım sürecine ilişkin beklentileri artırdı. Tugay'ın merkezdeki temasları ve yapılacak açıklamalar, katılım sürecinin zamanlamasına ışık tutacak.

Gelişmeler henüz resmi bir duyuru ile netleşmedi; partinin ve Tugay'ın takvimine ilişkin bilgiler, yapılacak açıklamalarla kamuoyuna aktarılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi&#039;ne geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Altyapı şikayetleri değil kentin geleceği önceliğimiz
images

Yunusemre'de zeytin ve yaşlı bakımı için yeni adımlar
images

Cemil Tugay: İzmir'i ayağa kaldırma sözüyle AK Parti'ye katıldı
images

Hesaptan kaçış yok: milletin hakkına girenler mahkemede ve Mahkeme-i Kübra’da he...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

mikel arteta ile yeni dönem: sözleşme 2030'a uzatıldı

Alanya'nın d-400 kavşağında çarpışma: kaza anı kamerada, 2 yaralı

Kayserispor’a FIFA gölgesi: yeni tescil yasağı ve artan yükümlülük

Altyapı şikayetleri değil kentin geleceği önceliğimiz

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi