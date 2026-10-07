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Sarıyer'de esnafın hızlı refleksi iki hayat kurtardı

Sarıyer'de esnaf İbrahim Güzel, heimlich manevrasıyla boğulmak üzere olan müşteriyi kurtardı; ardından yola fırlayan bir çocuğu son anda yakalayarak olası kazayı önledi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sarıyer'de esnafın hızlı refleksi iki hayat kurtardı

Olaylar ve müdahaleler:

Sarıyer ilçesi Bahçeköy caddesinde faaliyet gösteren esnaf İbrahim Güzel (41), iki ayrı olayda gösterdiği hızlı refleksle takdir topladı. İşletmesinde yemek yiyen bir müşterinin boğazına lokma kaçması ve dışarıda aniden yola koşan bir çocuğun son anda durdurulması anları, çevrede ve güvenlik kameralarında kayda geçti.

heimlich manevrası ile müdahale:

İşletmede yemek yiyen vatandaş bir anda ayağa kalkıp göğsüne vurarak yardım istedi. O anı fark eden işyeri sahibi İbrahim Güzel, müşterinin solunumunu tıkayan lokmayı çıkarmak için heimlich manevrası uyguladı ve vatandaşın hayatını kurtardı. Güzel, olayı anlatarak, "Göğsüne vurarak içeri geliyor. Çok şükür o anda erken bir şekilde fark ettik ve heimlich manevramızı yaptık. Amca sonrasında bize çok teşekkür etti" dedi.

yola doğru koşan çocuğun son anda yakalanması:

Aynı esnafın müdahalesi kısa süre sonra başka bir vakayı da önledi. Anne-babasıyla birlikte işletmeye su almaya gelen çocuk, meyve suyunu içtikten sonra ambalajı yola attı ve onu almak için aniden koştu. İbrahim Güzel durumu fark edip peşinden koştu ve çocuğu yola çıkmadan önce yakalayarak muhtemel bir kazayı engelledi. Güzel, yaşananları şöyle özetledi: "Bir baktım yola doğru koşmaya başladı, o esnada ben de haliyle gerekeni yaptım. Koşmasaydık gerçekten üzücü olaylarla karşılaşırdık."

Her iki müdahale de işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı; çevredekiler ve müşteri yakınları esnafın soğukkanlı tutumunu takdir etti. Güzel, hem hayat kurtaran ilk yardım bilgisi hem de hızlı refleksi sayesinde iki farklı tehlikeyi önlediğini belirtti.

Olaylar, mahalle sakinleri arasında da konuşulurken, uzmanların ilk yardım ve çocuk gözetiminde dikkatli olunması uyarıları bir kez daha hatırlatıldı.

İSTANBUL SARIYER’DE ESNAF İBRAHİM GÜZEL

İSTANBUL SARIYER’DE ESNAF İBRAHİM GÜZEL

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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