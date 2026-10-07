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Kırkgöz'de koruma ağı: fotokapanlarla su kaynağı izlenecek

Antalya ASAT, Kırkgöz koruma alanında çevre düzenlemesi yapıp fotokapanlarla izleme başlattı; yasa dışı girişlere cezai işlem uygulanacak.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırkgöz'de koruma ağı: fotokapanlarla su kaynağı izlenecek

Kırkgöz'de koruma çalışmaları:

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kentin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Kırkgöz çevresinde çevre düzenlemesi yaptı. Çalışmanın amacı, su kaynağının korunması ve bölgenin daha güvenli hale getirilmesidir. ASAT ekipleri, kaynak alanlarında düzenli saha kontrolleri yaparak gerekli düzenlemeleri sürdürüyor.

Uygulama kapsamında hem doğal yapının korunmasına hem de kamu güvenliğinin sağlanmasına öncelik verildi. Alanın piknik ya da halkın serbest kullanımına açık bir yer olmadığı vurgulanırken, koruma bölgesine yönelik düzenlemelerle gelecek nesillere temiz ve güvenli su kaynağı bırakılması hedefleniyor.

metruk betonarme yapı yıkıldı:

Koruma alanı içinde, vatandaşların kurallara aykırı şekilde girip suya atlamak için kullandığı metruk betonarme yapı tespit edilerek yıkıldı ve alandan kaldırıldı. Bu müdahale, olası kazaların önüne geçmeyi ve koruma bölgesinin güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

fotokapanlarla uzaktan izleme:

Koruma çalışmasının önemli bir ayağı olarak alan içerisine fotokapan yerleştirildi. Fotokapanlar aracılığıyla koruma bölgesi uzaktan takip edilecek; olumsuzluk oluşturan durumların anlık tespiti sayesinde yetkililer hızlı müdahale edebilecek. Fotokapan kayıtları gerektiğinde kolluk kuvvetleriyle paylaşılacak ve ihlaller ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek cezai işlem uygulanacak.

ASAT yetkilileri, yürütülen çalışmaların su kaynaklarının doğal yapısını korumaya yönelik olduğunu; bu alanların korunarak halka ve gelecek kuşaklara güvenli biçimde aktarılmasının öncelik olduğunu belirtti.

Antalya&#039;nın en önemli su kaynağından Kırkgöz fotokapanlarla korunacak

Antalya'nın en önemli su kaynağından Kırkgöz fotokapanlarla korunacak

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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