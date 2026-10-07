Sendikadan üniversiteli çocuklara yıllık burs desteği: Özçelik-İş 750'den fazla öğrenciye destek verecek

Özçelik-İş'ten eğitim desteği devam ediyor:

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Özçelik-İş Sendikası, üyelerinin çocuklarının yükseköğrenim sürecine katkı sunmayı sürdürüyor. Sendika, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 750'den fazla üyesinin üniversitede öğrenim gören çocuğuna burs sağlayacağını duyurdu. Burslar, eğitim yılı boyunca düzenli ödemeler şeklinde yapılacak ve emekçi ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi hedefleyecek.

Burs desteğinin kapsamı:

Özçelik-İş tarafından sağlanacak burslar, üyelerin üniversitede öğrenim gören çocuklarına yönelik olarak planlandı. Sendika yetkilileri, desteğin her öğrencinin gereksinimine göre küçük ama düzenli bir katkı sunacağını; kimi zaman bir kitabın, kimi zaman yurt veya ulaşım giderinin karşılanmasına yardımcı olacağını belirtti. Bu yaklaşım, bireysel yardımdan çok toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sendika, daha önce burs verilen öğrencilerin mezun olarak çalışma hayatına atıldıklarını ve toplum içinde saygın konumlara yükseldiklerini gözlemlediklerini ifade ediyor. Bu geri dönüşler, programın sürdürülebilirliği ve toplumsal etkisi açısından sendika yöneticileri için önemli bir referans teşkil ediyor.

Sendikacılığın sosyal boyutu:

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, sendikacılığın sadece işyeri haklarıyla sınırlı olmadığını, üyelerin ailelerine ve çocuklarına sahip çıkmanın da bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Değirmenci, sendikanın yaklaşımını şu sözlerle özetledi: "Bir babanın, bir annenin en büyük hayali, evladının iyi bir eğitim alması, kendi ayakları üzerinde durması ve güzel bir gelecek kurmasıdır. Emekçiler, çoğu zaman kendi ihtiyaçlarından fedakârlık ederek çocuklarını okutuyor. Biz de onların bu büyük mücadelesinde bir nebze olsun yanlarında olmak istiyoruz. Bu anlayışla, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 750’den fazla üyemizin çocuğuna burs vereceğiz".

Değirmenci sözlerine devam ederek, "Bizim için asıl mesele, verdiğimiz bursun miktarı ya da sayısından çok, o desteğin bir gencimizin yoluna nasıl ışık tuttuğudur. Belki bir öğrencimizin bir kitabını, bir aylık ulaşımını, yurt giderinin bir bölümünü karşılayacak, belki de ailesinin üzerindeki küçük bir yükü hafifletecek. Bazen küçük bir destek, büyük bir umuda dönüşebilir" dedi. Değirmenci, geçmiş dönem bursiyerlerinin mezuniyetleri ve iş hayatına katılımlarıyla gurur duyduklarını da belirtti.

Özçelik-İş yetkilileri, sendikacılığın üyelerin iş yaşamının ötesinde sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına dokunan bir misyon taşıdığını, bu nedenle imkanlar ölçüsünde eğitime destek vermeye devam edeceklerini bildirdi. Değirmenci, burslardan yararlanacak öğrencilere de şu temennide bulundu: "Her bir evladımıza gönülden başarılar diliyorum. Onların başarısı, ailelerinin gururu olduğu kadar bizim de gururumuz olacaktır. Yolları açık, gelecekleri aydınlık olsun".

METAL İŞ KOLUNUN ÖNCÜ SENDİKALARINDAN OLAN HAK-İŞ KONFEDERASYONUNA BAĞLI ÖZÇELİK-İŞ SENDİKASI, ÜYELERİNİN ÇOCUKLARININ EĞİTİM HAYATINA KATKI SUNMAYI SÜRDÜRÜYOR.