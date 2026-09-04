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İzmir fuarında sahneler kahkahayla dolacak

İzmir Enternasyonal Fuarı 5-13 Eylül 2026'da Kültürpark'ta; Atatürk Açıkhava Tiyatrosu 6-12 Eylül'de tiyatro, stand-up ve müzik gösterileri sunacak.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Hazal Tunç

İzmir fuarında sahneler kahkahayla dolacak

Fuarın genel görünümü:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve İZFAŞ organizasyonuyla düzenlenen 95. İzmir Enternasyonal Fuarı, "Fuar şehrin kalbinde" sloganıyla 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Kültürpark'ta açılıyor. Etkinlikler her gün 16.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçileri ağırlayacak; ana sponsor Folkart, etkinlik sponsoru ise Migros olarak açıklandı.

Açıkhava programında öne çıkanlar:

Atatürk Açıkhava Tiyatrosu, 6-12 Eylül tarihleri arasında fuarın renkli sahnelerinden biri olacak. Program 6 Eylülde Salih Bademci'nin sahne performansı Sesler ile açılacak; Bademci farklı anlatım biçimlerini güçlü yorumuyle bir araya getirerek izleyicilere özgün bir deneyim sunacak. 7 Eylülde Nezaket Erden, Latife Tekin uyarlaması Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit ile sahnede olacak; oyun, bir kadının ve ailesinin değişen dünya karşısındaki hikâyesini işliyor.

8 Eylülde Doğu Demirkol'un stand-up gösterisi ve günlük hayatın komik detaylarını sahneye taşıyan performansı izleyicilerle buluşacak. 9 Eylül programında ise İzmir skeçleri ve genç oyuncuların enerjisi açıkhavaya taşınacak. 10 Eylülde Doğan Akdoğan ve Rüştü Onur Atilla'nın sunduğu Abur Cubur Show interaktif, sürpriz unsurları barındıran bir gösteri olarak yer alacak.

Programın çeşitliliği ve kapanış:

11 Eylülde Atakan Çelik ve Safa Sarı'nın müzik-mizah karışımı sahne performansı Sonkiüçdört sahnede olacak. Fuarın açıkhava programı, 12 Eylülde Binnur Kaya ve Mert Fırat'ın rol aldığı, evlilik, sadakat, boşanma ve bireysel özgürlük temalarını mizahi dille ele alan İki Kişilik Oyun ile son bulacak. Program, tiyatrodan stand-up'a, müzikli ve interaktif gösterilere uzanarak 7'den 70'e tüm İzmirli izleyicilere hitap etmeyi hedefliyor.

5 EYLÜL’DE KÜLTÜRPARK’TA AÇILACAK 95. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI (İEF), TİYATRODAN STAND-UP VE...

5 EYLÜL’DE KÜLTÜRPARK’TA AÇILACAK 95. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI (İEF), TİYATRODAN STAND-UP VE MÜZİKLİ GÖSTERİLERE UZANAN PROGRAMIYLA 7’DEN 70’E TÜM İZMİRLİLERE HİTAP EDECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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