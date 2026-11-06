İzmir’de tanzim ağı genişliyor: Ödemiş’te 26’ncı İZMAR açıldı

İZMAR’ın 26’ncı şubesi Ödemiş’te hizmete girdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay öncülüğünde hayata geçirilen tanzim satış mağazası İZMAR, 26’ncı şubesini Ödemiş’te açtı. Yeni mağaza, daha önce Ödemiş Belediyesi tarafından işletilen Otamış Halkın Marketi’nin bulunduğu noktada İZTARIM AŞ tarafından devralınarak hizmete alındı. Açılış törenine Başkan Tugay’ın yanı sıra Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, İZTARIM Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Kurtulan, kurum temsilcileri, gaziler, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Ödemişli katıldı. Törenin ardından Başkan Tugay, mağazanın ilk alışverişini gerçekleştirdi.

Başkan Tugay’dan devlet-vatandaş vurgusu:

Açılış konuşmasında gazileri "yaşayan anıtlarımız" diye selamlayan Başkan Tugay, tanzim marketlerinin geçmişte TANSAŞ gibi belediye destekli örneklerle anıldığını hatırlattı. Tugay, "Bizim iyi olmamız için önce devletin iyi olması lazım. Devlet en güvenilir kapıdır" ifadelerini kullanarak, tanzim satış mağazalarının amacını anlattı. Başkan Tugay, İzmir’in dört bir köşesinde başlatılan yoğun çalışma dönemine dikkat çekerek, "Hiç şüpheniz olmasın; İzmir’imizin dört bir köşesinde devletimizle beraber yoğun bir çalışma dönemini başlattık" dedi.

İZMAR fiyat politikası ve tedarik:

Başkan Tugay, İZMAR marketlerinde ürünlerin ortalama %25 daha uygun fiyata satıldığını belirterek, "Her 1000 liralık alışverişin 250 lirası vatandaşın cebinde kalıyor" değerlendirmesinde bulundu. Tugay, hem üreticinin hem tüketicinin hakkını korumaya özen gösterdiklerini, ürünlerin büyük oranda yerli üreticilerden ve kooperatiflerden temin edildiğini, ödemelerin geciktirilmeden yapıldığını vurguladı. İZMAR’ın et ve süt ürünleri tedarikinde belediyenin kendi tesislerini kullandığını, bu sayede hem sağlıklı hem de uygun fiyatlı ürün sunulduğunu söyledi.

Mağazaların tedarik kapasitesine göre kademeli olarak artırılacağını söyleyen Tugay, kontrolsüz yayılım yerine altyapıyı güçlendirerek büyüme stratejisi izleneceğini aktardı ve "Ucuz fiyat politikamız ise her zaman devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bölgesel kalkınma ve çevre yatırımları:

Tugay, konuşmasında Küçük Menderes Havzası’nın tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkat çekti: "Özellikle hayvancılıkta muhtemelen Türkiye’nin en fazla üretim yapan bölgesi. O nedenle bu bölgenin tarıma dayalı sanayileşmeye ihtiyacı var." Bölgede kırsal kalkınma programları hazırlandığını, köylerin, beldelerin ve ilçelerin kapsamlı analizlerle ele alınacağını ifade etti. Tugay, gençlerin doğdukları yerlerde iş sahibi olmalarını sağlamanın ana politika olması gerektiğini vurguladı ve tüm paydaşlara ortak çalışma çağrısında bulundu.

Çevre yatırımlarına dair de müjdeler veren Başkan Tugay, Gölcük için arıtma tesisi yapılacağını, Küçük Menderes Nehri’nin kirlenmesine sebep olan kaynakların tek tek düzeltilerek temizliğin sağlanacağını söyledi. Bu çalışmaların daha planlı sanayi, tarım ve hayvancılıkla, katma değeri yüksek üretim hedefiyle yürütüleceğini ekledi.

Yerel yönetim iş birliği ve hizmet kapsamı:

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, önceki Otamış Market’in İZMAR bünyesine katılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, Ödemişlilerin et, süt, yoğurt ve temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşacağını söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Yeni şubeyle birlikte İZMAR’ın şehir genelindeki mağaza ağı 26’ya ulaştı.

Mağazalar Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Menemen, Gaziemir, Aliağa, Tire, Torbalı gibi ilçelerde çeşitli noktalarda hizmet veriyor; İZMAR’ın bulunmadığı bölgelerde ise gezici mağaza aracı aracılığıyla hizmet sağlanıyor. Mağazalar pazar günleri hariç haftanın altı günü 10.00-19.00 saatleri arasında açık.

Ürün fiyatları ve üretici odaklı tedarik:

İZMAR raflarında yer alan ürünlerin çoğu İzmirli üreticilerden temin edilip belediyeye ait tesislerde işleniyor. Açılış metninde verilen bazı fiyatlar şöyle:

dana kuşbaşı et (Ödemiş Et Entegre Tesisinde işlenen): 750 TL/kg, dana kıyma: 650 TL/kg.

İZMAR Kaymaklı Yoğurt (1,5 kg): 90 TL, İZMAR Tam Yağlı Süt (1 litre): 38 TL, İZMAR Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (500 g): 189 TL, İZMAR Taze Beyaz Peynir (500 g): 130 TL, İZMAR Şişe Ayran (1 litre): 50 TL, İZMAR Tereyağı (1 kg): 399 TL.

Kooperatif tedarikli ürünlerden örnekler: İZMAR Çay (1 kg): 250 TL, İZMAR Sızma Zeytinyağı (5 litre): 1.690 TL, İZMAR Siyah/Yeşil Zeytin (1 kg): 171,50 TL, İZMAR Tahin (600 g): 130 TL, İZMAR Üzüm Pekmezi (800 g): 120 TL. Ayrıca kooperatif ürünleri, bal, Şaşal Su ve Halk Ekmek ürünleri mağaza raflarında yer alıyor.

Başkan Tugay, bu modelle elde edilen kârın belediyeye ve dolayısıyla millete döndüğünü yineleyerek, üreticinin alın terinin hakkını verme ve tüketiciye uygun fiyat sağlama hedefini vurguladı. Ödemiş’te açılan yeni şube, hem yerel üreticilere pazar oluşturmayı hem de tüketicinin bütçesine katkı sunmayı amaçlayan belediye hizmet modelinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

İZMAR’IN 26’NCI ŞUBESİNİ ÖDEMİŞ’TE HİZMETE AÇILDI.