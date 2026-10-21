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İzmir’de trafik kontrolünde ele geçirilen 2 bin yıllık Zeus başı soruşturmayı derinleştirdi

İzmir Konak'ta düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık bir Zeus mermer heykel başı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İzmir’de trafik kontrolünde ele geçirilen 2 bin yıllık Zeus başı soruşturmayı derinleştirdi

operasyon ve buluntu:

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, bir otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirlenen yaklaşık 2 bin yıllık bir Zeus mermer heykel başı bulundu. Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Olay yerinde ve aramada görevli ekipler, eserin özgünlüğü ve döneme ilişkin ilk bulgular üzerinde ön inceleme yaptı. Buluntu, yetkililer tarafından geçici güvenlik altına alındı ve daha ayrıntılı bilirkişi incelemesine sevk edildi.

hukuki değerlendirme ve soruşturmanın gidişatı:

Yetkililerin yaptığı ilk tespitte eser, 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde bulundu. Bu kapsamda soruşturmayı yürüten birimler, kaçakçılık faaliyetlerine dair bağlantıları derinlemesine araştırıyor.

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri sürüyor. Yetkililer, eserin kökeni ve olası suç zincirine ilişkin tespitlerin ardından hukuki sürecin ilerletileceğini bildirdi.

İzmir&#039;de 2 bin yıllık Zeus mermer heykel başı ele geçirildi

İzmir'de 2 bin yıllık Zeus mermer heykel başı ele geçirildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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