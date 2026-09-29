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İzmirli ambalaj sektörü Chicago'da ihracat köprüsü kuruyor

İZTO öncülüğündeki 18 kişilik baskı, kâğıt ve ambalaj heyeti Chicago'da 5 günde 140'a yakın ikili görüşme yaparak ABD pazarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Berk Doğan

İzmirli ambalaj sektörü Chicago'da ihracat köprüsü kuruyor

Program ve ikili iş görüşmeleri:

İzmir Ticaret Odası (İZTO) koordinasyonunda ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen Baskı, Kâğıt ve Ambalaj UR-GE Projesi kapsamında, 18 kişilik İzmir heyeti ABD'nin Chicago kentine giderek sektörel tanıtım ve iş geliştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Heyet, beş günlük program süresince toplamda 140'a yakın ikili iş görüşmesi yaptı.

İlk aşamada düzenlenen İkili İş Görüşmeleri Sektörel Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti'nde 34 yabancı alıcı yer aldı ve burada yaklaşık 100'e yakın birebir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerde ürün özellikleri, teslimat şartları, sipariş miktarları ve özel üretim süreçleri gibi ticari detaylar ele alındı; firmalar tanıtım için ürün numuneleri ve kataloglarını doğrudan alıcılara sundu.

Fuar ziyareti ve teknolojik gözlem:

Heyet, program kapsamında 15-17 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen LOUPE Americas 2026 Fuarı'nı ziyaret ederek baskı, kâğıt ve ambalaj alanındaki yeni nesil üretim çözümleri, otomasyon sistemleri ile makine ve ekipman teknolojilerini yerinde inceledi. Fuar, katılımcılara ABD pazarındaki sektörel yapıyı, teknolojik dönüşümü ve alıcı beklentilerini doğrudan gözlemleme imkânı sundu.

Önceden temas kurulan potansiyel iş ortaklarıyla fuar süresince gerçekleştirilen görüşmelerde İzmirli firmalar ürün ve hizmetlerini tanıtırken yeni iş birliği imkanlarını değerlendirdi ve rekabet şartlarını karşılayacak teknik gereksinimler hakkında bilgi aldı.

Stratejik temaslar ve değerlendirmeler:

Program kapsamında T.C. Şikago Başkonsolosu Tahir Bora Atatanır, Ticaret Ataşesi Dr. Ahmet Samet Tekoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Chicago Ticaret Merkezi yöneticileri Volkan Palaz ve Barlas Bildir, İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama Direktörü Ceren Rodriguez ile Illinois Ticaret Odası Uluslararası İş Konseyi Direktörü Laura Ortega ile görüşmeler yapıldı; bu temaslar ABD pazarına dair doğrudan değerlendirme ve yönlendirme sağladı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener programı değerlendirirken, ABD'li alıcıların tedarik zincirlerini çeşitlendirme ve Uzak Doğu bağımlılığını azaltma eğiliminin Türk firmaları için önemli fırsatlar yarattığını vurguladı. Özgener ayrıca tedarik güvenliği, esneklik ve hızlı cevap verme kabiliyetinin artık fiyat kadar belirleyici hale geldiğini belirterek ülkenin üretim altyapısı ve müşteri odaklı üretim kapasitesinin avantaj olduğunu söyledi.

Programın hedefi, gerçekleştirilen görüşmelerin yeni siparişlere ve sürdürülebilir ticari ilişkilere dönüşmesini sağlamak; UR-GE projeleriyle firmaların yalnızca yeni pazarlara açılmasını değil, bu pazarlarda kalıcı olmalarını desteklemektir. İzmirli baskı, kâğıt ve ambalaj firmalarının esnek üretim yapıları ve tecrübeleriyle ABD pazarından daha fazla pay alabilecek potansiyele sahip olduğu ifade edildi.

TİCARET BAKANLIĞI DESTEĞİ İLE İZMİR TİCARET ODASI KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN BASKI, KÂĞIT VE...

TİCARET BAKANLIĞI DESTEĞİ İLE İZMİR TİCARET ODASI KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN BASKI, KÂĞIT VE AMBALAJ UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA ABD’NİN CHİCAGO KENTİNE GİDEN İZMİRLİ HEYET, İLK OLARAK İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ SEKTÖREL YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETİ’NE KATILDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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