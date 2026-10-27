Pereira: rotasyonlu kadroyla kupada tur atlamak zorunluluktu

maçın özeti:

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında sahasında 12 Bingölspor’u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

pereira'nın rotasyon değerlendirmesi:

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, maç sonrası basın toplantısında alınan galibiyetin önemine dikkat çekti. Pereira, kadroda geniş çaplı değişikliklere gitmelerinin oyunun akışını etkilediğini ve buna rağmen hedefin zorunlu olarak galibiyet olduğunu vurguladı.

Teknik direktörün sözleri şu şekilde: "Söylenecek çok bir şey yok aslında. Bizim için bugün kazanmak bir zorunluluktu ve bunu yerine getirdik. 4-1 kazandık. Maçın bazı anlarında skor 5-6 da olabilirdi ama bazı anlarında da 2-2 olabilirdi. Bizim için mükemmel bir maç değildi ancak anlamamız gereken bir şey var. Bugün 11 oyuncu değiştirdik. Bu da oyunun akışını olumsuz etkileyebiliyor. Çok fazla süre almayan oyuncular oynadı. Birlikte antrenman yapıyorlar ancak maçlarda birlikte oynamayan oyuncular bugün aynı anda sahadaydı. Buna rağmen kazanmamız gerekiyordu ve maçı kazanarak bir üst tura yükseldik"

"11 oyuncu değiştirdik" ifadesi, Pereira'nın rotasyonun takım oyunu üzerindeki etkisine işaret eden ana tespitlerinden biri oldu.

bingölspor'un mücadelesine övgü:

Pereira, rakip takımın zorlu maç takvimine de dikkat çekerek 12 Bingölspor’u takdir etti. Teknik direktör, rakibin kısa sürede yapılan yolculuk ve dinlenme eksikliğine rağmen sahada gösterdiği çabayı öne çıkardı.

Pereira'nın ifadeleri: "Bingölspor’la ilgili söylemek istediğim bir şey var. Bildiğiniz gibi daha 2 gün önce maç oynadılar. Hiç antrenman yapmadan, seyahat ederek buraya geldiler ve dinlenmeden bu maça çıktılar. Bu, onlar için çok zor bir durum. Buna rağmen sahada mücadele ettiler, çok iyi performans gösterdiler ve asla maçı bırakmadılar. Bu nedenle kendilerini tebrik etmek istiyorum. Sahada iyi bir çaba ve efor ortaya koydular"

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR KARŞILAŞMASINDA 12 BİNGÖLSPOR’U 4-1 MAĞLUP EDEREK BİR ÜST TURA YÜKSELEN CORENDON ALANYASPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR JOÃO PEREİRA, GALİBİYETİN KENDİLERİ İÇİN ZORUNLULUK OLDUĞUNU SÖYLEDİ. PEREİRA, KARŞILAŞMADA 11 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIKLARINI BELİRTEREK MAÇIN MÜKEMMEL OLMADIĞINI İFADE EDERKEN, YOĞUN MAÇ TAKVİMİNE RAĞMEN MÜCADELE EDEN 12 BİNGÖLSPOR’U DA TEBRİK ETTİ.