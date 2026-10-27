İTO meclisinde yüzde 80'lik çoğunluk ve birlik çağrısı

Seçimlerin sonuçları ve genel değerlendirme:

İstanbul Ticaret Odası (İTO) başkanı Şekib Avdagiç, meslek komitesi seçimlerinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada örgüt içinde güçlü bir destek gördüklerini belirtti. Avdagiç, sonuçların 800 bini aşan üye tabanının iradesini yansıttığını ve sandıklardan çıkan tablonun İTO’nun hizmet ve proje anlayışının kabul edildiğini gösterdiğini söyledi.

Katılım, mekan ve takvim:

Seçimler, İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy'de saat 08.00'den itibaren gerçekleştirildi. Üyeler, 4 yıl süreyle kendilerini temsil edecek meslek komitesi ve meclis üyelerini seçmek üzere sandık başına gitti. İTO tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre organ seçimlerinin tamamlanmasının ardından 4 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi süreç netlik kazandı.

Meclis çoğunluğu ve rakamsal vurgu:

Avdagiç, destekledikleri listelerin 270 üyeden oluşan İTO Meclisi içinde yüzde 80 gibi yüksek bir ekseriyetle çoğunluğu elde ettiğini ifade etti. Açıklamada ayrıca, mecliste 229 üye ile büyük ekseriyet sağlandığına dair ifadeler kullanıldı. Avdagiç bu sonuçlarla birlikte "İTO bir kez daha kazandı" mesajını yineledi.

Başkan, seçimlerin nitelikli ve yoğun katılımla geçtiğini söyleyerek üyelerine teşekkür etti ve sandıklarda ortaya çıkan tercihin İTO'nun faaliyet ve projelerine onay niteliğinde olduğunu belirtti.

Mesaj: birlik, hizmet ve yol arkadaşlığı:

Seçim atmosferinin geride kaldığını vurgulayan Avdagiç, bundan sonra ortak çalışmanın ön plana alınacağını ifade etti: "Seçim atmosferi geride kaldı, şu andan itibaren hep birlikte İstanbul ve Türkiye için yazdığımız büyük hikayeyi tamamlamak, yeni cümleleri yine hep beraber yazmak için kolları sıvıyoruz." Başkan, "kardeşlik ve yol arkadaşlığı kazandı" diye konuştu.

Avdagiç, kim hangi tercihte bulunmuş olursa olsun tüm üyeleri, komite ve meclis üyelerini kucakladıklarını belirtti ve önümüzdeki dört yılda Meclis ve Meslek Komitesi üyeleriyle birlikte İstanbul, üyeler ve Türkiye için hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi. Ayrıca 20'nci ve 21'inci dönemde başlatılan proje ve faaliyetlerin 22'nci dönemde tamamlanıp yenilerinin ekleneceğini açıkladı.

Avdagiç son olarak seçilenleri İTO faaliyetlerinin "en önemli kuvveti" olarak nitelendirerek, "Şimdi ülkemiz ve şehrimiz için hayata geçirme vakti. Şimdi İstanbul için, Türkiye için son nefesimize kadar çalışma vakti" şeklinde değerlendirme yaptı.

İSTANBULLU ŞİRKETLER, 800 BİNİ AŞKIN ÜYESİYLE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ODASI OLAN İTO'DA KENDİLERİNİ 4 YIL BOYUNCA TEMSİL EDECEK MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELERİNİ SEÇMEK İÇİN BUGÜN SAAT 08.00'DEN İTİBAREN YEŞİLKÖY'DEKİ İSTANBUL FUAR MERKEZİ'NDE SANDIK BAŞINA GİTTİ. İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ