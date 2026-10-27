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Akbank'tan ekonomiye güçlü destek: 2026'ın ilk dokuz ayında 3 trilyon lira kredi

Akbank, 2026'nın ilk dokuz ayında ekonomiye 3 trilyon 35 milyar TL kredi desteği sağladı; aktifler 4 trilyon 198 milyar, konsolide net kâr 45 milyar 933 milyon TL.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 19:40

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Akbank'tan ekonomiye güçlü destek: 2026'ın ilk dokuz ayında 3 trilyon lira kredi

Akbank 2026 üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı

Akbank, 2026 yılının ilk dokuz ayında Türk ekonomisine toplam 3 trilyon 35 milyar TL kredi desteği sağladı. Bu tutarın 2 trilyon 334 milyar TL'si nakdi kredilerden oluşuyor. Banka, güçlü likidite ve sermaye pozisyonuyla reel sektöre destek vermeyi sürdürdüğünü bildirdi.

finansal göstergeler:

Toplam mevduat 2 trilyon 641 milyar TL seviyesine ulaşırken, bankanın toplam aktifleri 4 trilyon 198 milyar TL oldu. Konsolide sermaye yeterlilik oranı ise %16,7 olarak açıklandı.

Akbank, 2026'nın ilk dokuz ayında vergi giderleri sonrası 45 milyar 933 milyon TL konsolide net kâr elde etti; bu açıklamada vergi giderinin 16 milyar 897 milyon TL olduğu belirtildi.

yönetim yorumu:

Kaan Gür, üçüncü çeyrek değerlendirmesinde şunları söyledi: "Üçüncü çeyrekte artan jeopolitik belirsizliklere bağlı olarak enerji fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi küresel ekonomi ve finansal piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, güçlenen enflasyon riskleri karşısında gelişmiş ülke merkez bankaları daha sıkı bir parasal duruşa yöneldi. Küresel finansal koşulların sıkılaştığı bu ortamda, yurt içinde dezenflasyon sürecinde kaydedilen ilerleme ve makroekonomik dengelenmenin güçlenmesiyle birlikte ekonomi yönetimimiz tarafından kademeli normalleşme adımları atıldı. Akbank olarak küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği bu dönemde de Türk ekonomisine ve müşterilerimize desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam ettik" dedi.

Gür, bankanın elde ettiği sonuçlar için çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiğini ve müşteriler ile paydaşların güveninin bu performansta belirleyici olduğunu vurguladı. Açıklamada, bankanın ekonomik normalleşme sürecinde reel sektörün büyümesine katkı sağlamaya devam edeceği ifade edildi.

KAAN GÜR

KAAN GÜR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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