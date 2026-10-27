manisa tso yeni dönemde üretimi katma değerle buluşturma ve yeşil dönüşüme ağırlık veriyor

manisa tso meclisinde geçmiş dönem değerlendirildi, yeni hedefler paylaşıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda 2022–2026 döneminde hayata geçirilen projeleri değerlendirdi ve yeni dönemin yol haritasını açıkladı. Toplantı, Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında oda hizmet binasında gerçekleştirildi; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Yılmaz, Manisa'nın sanayi altyapısı, tarımsal üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeliyle ülke için önemli bir üretim merkezi olduğunu vurguladı ve oda olarak kentin ekonomik gücünü artırmaya yönelik yürütülen çalışmaların altını çizdi. "Başarılarla yetinmeyeceğiz, hizmet ve projelerimizin çok daha üzerine çıkacağız" sözleriyle yeni dönemdeki kararlılığı özetledi.

sanayi iş birlikleri ve dış pazarlara erişim:

Yılmaz, Manisalı üreticileri Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi kuruluşlarıyla bir araya getirdiklerini belirtti. Buna göre TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve Baykar ile gerçekleştirilen buluşmaların, yüksek teknolojiye dayalı üretim ve yeni tedarik fırsatları sağladığını aktardı. Ayrıca uluslararası ticaret heyetleri, sektörel fuarlar ve Ticaret Bakanlığı destekli UR-GE projeleri sayesinde firmaların yeni pazarlara erişiminin desteklendiği ifade edildi.

Makine, kalıp, plastik enjeksiyon ve metal işleme gibi sektörlerde yürütülen çalışmaların hedefi, yurt dışı ziyaretlerinden yeni siparişler ve sürdürülebilir ihracat ilişkileri elde etmek olarak sunuldu. Yılmaz, bu çabaların Manisa sanayisinin hem ulusal hem uluslararası rekabet gücünü artırmayı amaçladığını söyledi.

enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm çalışmaları:

Manisa TSO'nun enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm alanındaki adımları da toplantıda detaylandırıldı. Odanın, Enerji Verimliliği ve Yeşil Dönüşüm Ofisi açmaya hak kazanan Türkiye'deki üç odadan biri olduğu; bünyesinde kurulan Enerji Verimliliği Merkezi aracılığıyla işletmelere enerji etütleri, enerji yönetimi, karbon emisyonlarının azaltılması ve uluslararası çevre düzenlemelerine uyum konularında teknik hizmetler sunduğu belirtildi.

Yılmaz, merkezin amacını Manisa sanayisinin sürdürülebilir üretim kapasitesini geliştirmek ve işletmelerin enerji performanslarını iyileştirerek karbon ayak izlerini azaltmalarına destek sağlamak şeklinde özetledi. Yeşil dönüşümün sanayinin geleceği için stratejik öneme sahip olduğunun altı çizildi.

mesleki eğitim, kadın istihdamı ve girişimcilik:

Toplantıda nitelikli iş gücünün önemine vurgu yapıldı. Yılmaz, İŞKUR ve TOBB MEYBEM ile yürütülen mesleki eğitim ve belgelendirme faaliyetlerine, ayrıca oda tarafından hami okul olarak desteklenen Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verdikleri katkılara değindi. Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları ile girişimciliğin teşvik edildiği, 'Sanayide Kadın Eli Projesi' ile kadınların üretim hayatında daha aktif rol almalarının amaçlandığı kaydedildi.

Yılmaz, mesleki eğitimi sanayinin geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak nitelendirdi ve gençler ile kadınlara yönelik fırsatların artırılacağını belirtti.

ortaklıklar ve gelecek perspektifi:

Manisa TSO'nun Avrupa Birliği projeleri, uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri ve kamu kurumlarıyla yürütülen ortak çalışmalar sayesinde kent iş dünyasına yeni imkanlar sunduğu vurgulandı. Projelerin yeşil dönüşüm, girişimcilik, mesleki eğitim, dijitalleşme ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında işletmelerin kurumsal kapasitelerini geliştirdiği ve kentin uluslararası iş birliği ağını genişlettiği ifade edildi.

Yılmaz, kurumlar arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek, Manisa'nın ekonomik potansiyelinin ortak hedefler doğrultusunda hareket edilmesiyle en iyi şekilde değerlendirilebileceğini söyledi. Konuşmasında yeni dönemin hedeflerini şöyle özetledi:

"Geride bıraktığımız dört yıllık süreçte Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak çok önemli çalışmalara imza attık. Ancak bizler elde ettiğimiz başarılarla yetinmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin ve projelerin çok daha üzerine çıkmak, odamızın kurumsal gücünü daha da artırmak ve üyelerimize daha fazla değer üretmek için çalışacağız. Hedefimiz Manisa’mızın üretim gücünü daha yüksek katma değerle buluşturmak, işletmelerimizin uluslararası rekabet kapasitesini artırmak, gençlerimize ve kadınlarımıza yeni fırsatlar oluşturmak ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen projeler geliştirmektir."

Toplantı, Yılmaz'ın Meclis Başkanı Ümit Türek'e, meclis üyelerine, yönetim kurulu ve meslek komitelerine, Genç ve Kadın Girişimciler Kurullarına, oda çalışanlarına ve iş birliği yapılan kurumlara teşekkür etmesiyle sona erdi. Manisa TSO, yapılan vurgulara göre üretmeye, geliştirmeye ve birlikte başarmaya devam etme taahhüdünü yinelerken, yeni dönemde üretim, ihracat, istihdam ve yeşil dönüşüme odaklanmayı hedefliyor.

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET YILMAZ