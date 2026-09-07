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İzmit körfezi dipten arındırılıyor: 160 bin kamyon çamur taşındı, üçüncü etap için hazırlıklar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Dip Çamuru Projesi'nde İzmit Körfezi'nden 2,4 milyon m³ çamur çıkarıldı, 3. etap için hazırlıklar devam ediyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Emre Koç

İzmit körfezi dipten arındırılıyor: 160 bin kamyon çamur taşındı, üçüncü etap için hazırlıklar sürüyor

Çalışmanın kapsamı ve sonuçları:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Dip Çamuru Projesi'nin ikinci etabı tamamlandı. Bu etapta 100 hektarlık deniz alanında yapılan çalışmalarda deniz tabanından yaklaşık 1 milyon 300 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı ve bertaraf edildi.

Birinci etapta 2022'de yapılan temizlikte 125 hektar alandan yaklaşık 1 milyon 100 bin metreküp çamur uzaklaştırılmıştı. İkinci etapla birlikte toplamda 225 hektar deniz tabanı temizlenmiş ve İzmit Körfezi'nden yaklaşık 2,4 milyon metreküp dip çamuru kaldırılmış oldu. Bu miktar, söz konusu proje kapsamında taşınan yaklaşık 160 bin kamyon dolusuna denk geliyor ve hacim olarak yaklaşık 315 futbol sahası büyüklüğünde bir alana karşılık geliyor.

Ekolojik etkiler ve hedefler:

Proje, İzmit Körfezi'nin su ekosisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgenin doğal yapısını korumak amacıyla yürütülüyor. Temizlenen deniz tabanı sayesinde su kalitesine ve ekosistem sağlığına ilişkin olumlu etkilerin uzun vadede gözlenmesi bekleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projeyle Körfez'in gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir şekilde aktarılmasını hedefliyor.

Çalışmalar yalnızca çamurun kaldırılmasına değil, aynı zamanda deniz tabanının ve çevresel değerlerin korunmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu adım, bölgenin dirençli bir su ekosistemine kavuşması yönünde atılan somut bir adımdır.

Gelecek adımlar ve üçüncü etap:

Projenin üçüncü etabı için planlanan takvim çerçevesinde hazırlıklar sürüyor. Körfez'in farklı noktalarında yürütülecek yeni çalışmalarla deniz tabanının temizlenmesine devam edilecek. Yetkililer, üçüncü etap ile birlikte projenin kapsamının genişleyeceğini ve Körfez'in ekolojik geleceğinin daha da güçleneceğini belirtiyor.

İzmit Körfezi'nde gerçekleştirilen bu kapsamlı temizlik, bölgenin deniz yaşamı, su kalitesi ve kıyı kullanımına ilişkin uzun vadeli iyileşmelere zemin hazırlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İZMİT KÖRFEZİ’NİN DİBİNDEN 2,4 MİLYON METREKÜP DİP ÇAMURU ÇIKARILDI. PROJENİN 2. ETABINDA 100...

İZMİT KÖRFEZİ’NİN DİBİNDEN 2,4 MİLYON METREKÜP DİP ÇAMURU ÇIKARILDI. PROJENİN 2. ETABINDA 100 HEKTARLIK ALAN TEMİZLENİRKEN, BUGÜNE KADAR UZAKLAŞTIRILAN ÇAMUR YAKLAŞIK 160 BİN KAMYON DOLUSUNA ULAŞTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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