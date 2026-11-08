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İzmit'in Roma su mirası modern evlerin gölgesinde eriyor

İzmit'teki İn Bayırı Sarnıcı, Paşasuyu'ndan 21 kemerle beslenen ve 170 bin kişiye yetecek kapasitede bir yapıydı; bugün evler ve yabani otlar arasında harap durumda.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:01

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Hazal Tunç

İzmit'in Roma su mirası modern evlerin gölgesinde eriyor

İn Bayırı sarnıcı: tarihin unutulan su deposu

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki İn Bayırı Sarnıcı, Roma ve Bizans dönemlerinde kentin su ihtiyacını karşılayan önemli yapılardan biriydi. Kaynaklara göre yapı, Nikomedya’nın (İzmit) su ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilmiş ve Paşasuyu kaynağından getirilen suyla beslenmişti. Günümüzde sarnıç, çevresindeki konutlar ve yabani otların arasında kısmen görünür halde, bakımsız ve korunmaya muhtaç bir görüntü sergiliyor.

mimari özellikler ve su ulaşımı:

Uzaktan gelen suyun sarnıca ulaştırılması sürecinde Paşasuyu kaynağından yaklaşık 22 kilometre boyunca taşındığı, bu güzergâhta ise suyun 21 su kemeri aracılığıyla iletildiği ifade ediliyor. Yapının inşasında taş ve tuğla kullanıldığı; bölgede yapılan araştırmalarda ise altı farklı ana su yolunun tespit edildiği belirtiliyor. Araştırmacılar, günümüzde görülebilen bölümün muhtemelen daha büyük bir yapının parçası olduğunu ve bu kompleksin Yerebatan Sarnıcı büyüklüğünde bir yapıya bağlanma ihtimalinin bulunduğunu vurguluyor.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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